Scarpe da sposa Casadei, le tendenze dell’autunno per un “sì” da favola

Stai per vivere uno dei giorni più importanti della tua vita e vuoi che tutto sia perfetto, fino all’ultimo dettaglio. Cenerentola ci ha insegnato che un paio di scarpe può cambiare la vita. E se per te il giorno del matrimonio è il tuo personale “e vissero felici e contenti” quale dettaglio può fare la differenza più di un paio di scarpe da sposa che ti facciano sentire una vera principessa? Casadei interpreta alla perfezione questo sogno con la sua collezione di scarpe da sposa per l’autunno 2024 fatta di modelli unici e raffinati, e se cerchi la scarpa perfetta per il “sì” tra le proposte del brand troverai sicuramente quello che desideri.

Sinonimo di lusso e stile italiano, Casadei è il marchio scelto dalle spose più raffinate. L’attrice e modalla Alice Sabatini, Miss Italia 2015, ha scelto due modelli del brand per il suo matrimonio celebrato lo scorso luglio. Anche l’attrice, modella e it-girl Olivia Palermo ha scelto di indossare scarpe Casadei per la cerimonia con cui ha festeggiato il decimo anniversario di matrimonio. Con le sue creazioni uniche, il brand trasforma ogni passo in un’esperienza indimenticabile. Dai un’occhiata alle proposte Casadei per l’autunno 2024 e trova le scarpe perfette per il tuo grande giorno.

Casadei, le scarpe da sposa autunno 2024: l’eleganza senza tempo del bianco

Il bianco è il colore classico per le scarpe da sposa, e Casadei lo interpreta in mille modi diversi. Dalle décolleté con punta a mandorla e tacco Blade, iconico della maison, alle slingback più rétro c’è sicuramente un paio di scarpe bianche perfetto per te.

Le décolleté classiche sono perfette per un abito da sposa in mikado o in taffetà. Per l’autunno 2024 Casadei propone un modello di scarpe da sposa con punta a mandorla e l’iconico tacco a stiletto Blade in acciaio di 11,5 cm. L’abbinamento ideale per un abito a sirena, con un profondo scollo a V e con un delicato fiocco in raso sul davanti.

Le slingback bianche sono un’alternativa più comoda e versatile alle décolleté, ideali per un abito da sposa in crepe o in chiffon. Puoi abbinare le slingback bianche Superblade in vernice con un tacco medio e cinturino alla caviglia ad un abito a trapezio, con maniche a tre quarti.

Per un look più moderno e sofisticato opta per un paio di scarpe bianche con plateau e punta squadrata, come i sandali da sposa Flora Glitter di Casadei. Puoi abbinarle ad a un abito con gonna ampia e corpetto aderente, magari con un dettaglio gioiello sulla scollatura, un modello tra le tendenze moda sposa dell’autunno 2024.

Argento e oro: un tocco di glamour

Se vuoi un look più scintillante e sofisticato, le scarpe da sposa argentate e dorate sono la scelta ideale: Casadei propone modelli con finiture metallizzate come le décolleté Blade Flash dalla silhouette senza tempo e l’iconico tacco in acciaio temprato. Oppure le Superblade Atomium, le décolleté laminate color platino con pattern esagonali.

Le scarpe argentate si abbinano perfettamente agli abiti da sposa in seta o in mikado, creando un contrasto elegante e raffinato. Sono ideali per un matrimonio serale o per un ricevimento in una location di lusso. Immagina un abito da sposa a sirena, con un corpetto ricamato e una gonna fluente, abbinato a delle décolleté argentate con un tacco a stiletto e un cinturino alla caviglia.

Per un look più romantico e sofisticato invece le scarpe dorate sono la scelta perfetta, e i due modelli Casadei sono disponibili anche in questo colore. Abbinale a un abito da sposa in pizzo o in tulle per un effetto “principessa” o a un abito a ball gown con una gonna ampia e voluminosa.

Scarpe da sposa Casadei nei colori pastello: una nuvola di romanticismo

Per un look più delicato e romantico puoi optare per scarpe in colori come il rosa. Casadei propone le scarpe da sposa Julia nel color Light Peach, un paio di décolleté che rappresentano l’aggiunta più classica e al contempo più essenziale del tuo look nuziale.

Il rosa cipria è un colore intramontabile, perfetto per un look romantico e sofisticato. Abbinalo a un abito da sposa in tulle o in organza. Un paio di décolleté rosa cipria con un tacco a stiletto sono l’abbinamento ideale per un abita dal modello a sirena, con un corpetto ricamato e una gonna fluente.

Il modello di scarpe da sposa Casadei Blade nel rosa metallizzato Minou invece è una scelta più audace e affascinante per il giorno del tuo matrimonio. Questo colore, tra il romantico e il moderno, aggiunge un tocco di glamour e originalità al tuo look. Si abbinano perfettamente sia con abiti bianchi classici in mikado o in satin, perché il contrasto tra il bianco puro dell’abito e il rosa metallizzato delle scarpe crea un effetto elegante e sofisticato.

Ma si sposano alla perfezione anche con abiti in tonalità neutre come beige, crema e champagne che creano un look armonioso e raffinato.con il rosa metallizzato. Se il tuo abito ha già qualche dettaglio rosa, come un fiocco o un ricamo, le décolleté metallizzate saranno il tocco finale perfetto.