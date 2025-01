Sanremo 2025, Emis Killa si ritira: la reazione della Rai, decisione definitiva

“Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare”. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, quella del ritiro di Emis Killa dal prossimo Festival di Sanremo. Il rapper ha comunicato la sua decisione attraverso i social, dopo aver appreso di essere indagato per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva e dopo essere stato colpito da Daspo, che gli vieta di assistere agli incontri di calcio.

Nella nota condivisa sui social, il cantante si augura di poter partecipare alla kermesse canora in futuro, con un altro stato d’animo, quando potrà parlare solo di musica e divertirsi. Col ritiro di Emis Killa, i big in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo scendono da 30 a 29 ma il regolamento parla chiaro: c’è la possibilità di inserire in gara un sostituto. Ecco cosa ha deciso la Rai in merito.

Cosa accadrà dopo il ritiro di Emis Killa a Sanremo 2025: la Rai ha deciso

A poco meno di due settimane dall’inizio della 75 edizione del Festival di Sanremo, Emis Killa ha annunciato il suo ritiro dalla gara dopo aver appreso di essere indagato per associazione a delinquere. Il rapper ha presentato la sua decisione ai fan con una storia condivisa sul suo canale di Instagram e, da quel momento, tutti si sono chiesti cosa cambierà nella kermesse canora, al via il prossimo 11 febbraio.

Il regolamento della gara canora prevede la possibilità di sostituire un cantante: una decisione che spetta al direttore artistico del Festival, in accordo con Viale Mazzini. Una decisione che, però, non è arrivata poiché Emis Killa non sarà sostituito sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025. “Rai informa che la gara si svolgerà con la presenza di 29 artisti sul palco del Teatro Ariston”, è quanto si legge in una nota della Rai.

Nonostante nel regolamento di Sanremo 2025 ci fosse la possibilità di invitare un nuovo artista al posto del big ritiratosi, laddove le condizioni e le tempistiche avessero consentito l’inserimento nella gara, il direttore artistico Carlo Conti e l’organizzazione del Festival hanno optato per la non sostituzione.

A proposito di Conti, il conduttore del Festival ha commentato così la notizia del ritiro del rapper, attraverso il suo canale Instagram: “Prendo atto con rammarico della decisone di Emis Killa di ritirarsi da Sanremo. Comprendo il suo stato d’animo che non gli consente di vivere al meglio e con serenità la settimana di musica al festival”.