Sanremo 2023 Best Beauty Look: il make-up dark e romantico di Levante

Quarta serata di Sanremo 2023, quarto Best Beauty Look. Il palco dell’Ariston si accende di fortissima energia, calcato da grandi artisti ad accompagnare i colleghi in gara nelle esibizioni dedicate alle cover. Individuare il make-up vincente è stata un’ardua impresa, tocca ammetterlo, ma abbiamo anche stavolta una favorita.

Levante e le sue labbra Gothic-chic spiccano nella serata cover di Sanremo 2023

Levante – Foto Instagram @marcodevincenzo

Romantica sì, ma per nulla scontata Levante sfoggia per la quarta serata di Sanremo 2023 un beauty look dall’intenso retrogusto retrò perfettamente intonato all’abito semitrasparente con applicazioni floreali tridimensionali firmato Etro.

Quello che colpisce immediatamente del trucco di Valentina Raimondi per Clarins è, con ogni probabilità, il violento contrasto tra le labbra scarlatte, l’incarnato diafano e la chioma platinata reso ancor più intenso dalle luci di scena: sull’incarnato radioso le protagoniste del make-up sono proprio loro, rosse intense e velate da una finitura vinilica a conferire un accento dark al tutto. Lo smokey-eyes scelto nei toni del rosa, però, ne smorza da subito l’impatto rendendo lo sguardo languido e brillante grazie anche al tocco glossato postone al di sopra ed alle ciglia pettinatissime alla Twiggy.

Ad incorniciare il tutto le ormai abituali belached brows, tanto chiare da sembrare quasi invisibili, abbinate alla acconciatura semplice con riga laterale e treccia singola tra le lunghezze lasciate libere. Per noi è un bel nove!