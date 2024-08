Ho stupito i miei amici con una sangria fatta in casa a dir poco eccezionale

La ricetta della sangria è facile e veloce. Ecco come prepararla in casa seguendo gli ingredienti della ricetta originale spagnola!

Tipica della cucina spagnola, la sangria è una ricetta facile e veloce da preparare per un aperitivo fatto in casa o per una cena estiva tra amici. Famosa in tutto il mondo, la sangria è un alcolico a base di vino, frutta e spezie varie. In Spagna, suo paese di origine, viene proposta in tantissime varianti, esiste anche la sangria bianca specialmente nella zona della Catalogna.

Prepararla in casa non è difficile, avrai bisogno di trovare i giusti ingredienti per ottenere una sangria dal gusto deciso e ben amalgamato. Ecco, quindi, come preparare la sangria per un’occasione importante!

Come preparare la sangria, ricetta originale spagnola

Per poter preparare la sangria dovrai come prima cosa mettere nel congelatore del ghiaccio, lo andrai poi ad utilizzare per rendere la bevanda alcolica spagnola ghiacciata e ben fredda. Scopri le dosi per ottenere una sangria da proporre a più persone accompagnata da un aperitivo fatto in casa.

Ingredienti

1 lt di vino rosso

500 ml di gassosa

50 ml di cognac

200 gr di mele

400 gr di arance

400 gr di pesche

300 gr di limoni

100 gr di zucchero

1 baccello di vaniglia

2 stecche di cannella

4 chiodi di garofano

ghiaccio

Procedimento

La preparazione è abbastanza semplice. Prendi 1 arancia e 1 limone , spremili in modo da ottenere il loro succo. Filtralo e mettilo per un attimo da parte.

, spremili in modo da ottenere il loro succo. Filtralo e mettilo per un attimo da parte. Taglia a fette non troppo sottili il resto delle arance , prosegui nello stesso modo con i limoni rimasti.

, prosegui nello stesso modo con i rimasti. Ora prendi le mele , lavale sotto acqua corrente e asciugale con cura. Tagliale a tocchetti con tutta la buccia.

, lavale sotto acqua corrente e asciugale con cura. Tagliale a tocchetti con tutta la buccia. Le pesche dovranno essere tagliate come le mele, quindi procedi con il taglio a cubetto senza eliminare la buccia.

dovranno essere tagliate come le mele, quindi procedi con il taglio a cubetto senza eliminare la buccia. La frutta è pronta, quindi prendi una ciotola abbastanza capiente e unisci la frutta tagliata.

è pronta, quindi prendi una ciotola abbastanza capiente e unisci la frutta tagliata. Versa il succo del limone e dell’arancia che hai ottenuto in precedenza, poi aggiungi il vino rosso .

che hai ottenuto in precedenza, poi aggiungi il . Incorpora lo zucchero al resto degli ingredienti e mescola fino a quando l’ingrediente non risulterà del tutto sciolto.

al resto degli ingredienti e mescola fino a quando l’ingrediente non risulterà del tutto sciolto. Aggiungi la bacca di vaniglia , dovrai tagliarla per il lungo e ottenere i semini con l’aiuto di un coltello. Versa all’interno della ciotola sia il baccello che i semini.

, dovrai tagliarla per il lungo e ottenere i semini con l’aiuto di un coltello. Versa all’interno della ciotola sia il baccello che i semini. In un infusore da tè dovrai inserire la cannella e i chiodi di garofano , quindi immergi l’infusore all’interno della ciotola.

, quindi immergi l’infusore all’interno della ciotola. Versa il cognac e copri con della pellicola. Metti in frigorifero il composto ottenuto, dovrà riposare per qualche ora. Il consiglio è di prepararla il giorno prima per il giorno dopo.

e copri con della pellicola. Metti in frigorifero il composto ottenuto, dovrà riposare per qualche ora. Il consiglio è di prepararla il giorno prima per il giorno dopo. Rimuovi la bacca di vaniglia, l’infusore con le spezie e aggiungi la gassosa .

. Unisci il ghiaccio, mescola e porta a tavola la sangria spagnola fatta in casa.

Adesso tutti i tuoi amici ti chiederanno la ricetta!