Sandokan anticipazioni 8 dicembre, la Tigre della Malesia è in trappola: è già la fine?

Lunedì 8 dicembre 2025 torna in prima serata su Rai 1 la seconda mandata di puntate di Sandokan. Il nuovo adattamento dell’opera di Emilio Salgari, che propone al pubblico altri due nuovi episodi ricchi di colpi di scena, tensione e rivelazioni, ha riscosso grande consenso al debutto dello scorso 1° dicembre. Nel primo episodio della serata, intitolato “In ostaggio”, il protagonista Sandokan – pregevolmente interpretato da Can Yaman – e i suoi uomini intraprendono una pericolosa missione.

Il drappello deve dirigersi verso le miniere di antimonio del Sultano con l’obiettivo di saccheggiarle. Si tratta di un affondo deciso contro il potere coloniale e le ricchezze accumulate ingiustamente. Ma l’operazione non passa inosservata a Lord James Brooke (ruolo affidato a Ed Westwick), che, insieme al fedele sergente Murray, si mette subito sulle tracce di Sandokan, determinato a stanarlo e ucciderlo. Il pericolo per il corsaro e la sua ciurma è concreto: la caccia è senza tregua.

Cosa succederà nelle nuove puntate di Sandokan

Nel frattempo, la figura di Marianna Guillonk (la “Perla di Labuan”) vive una trasformazione profonda. Se inizialmente appare come una donna spaesata, forse ingenua — presa “in ostaggio” da Sandokan — nel corso dell’episodio comincia a vedere con i propri occhi la violenza e le atrocità perpetrate dagli inglesi ai danni dei popoli sottomessi.

Questo contrasto tra la sua vecchia vita di privilegio e la realtà dell’oppressione la porta a riflettere e ad aprire gli occhi su una verità scomoda. Il suo punto di vista cambia. Da possibile prigioniera a donna che inizia a comprendere la portata della lotta di Sandokan.

Nel secondo episodio della serata, intitolato “Singapore”, la ciurma del pirata trova rifugio nella città-stato portuale, sperando — forse — di guadagnare un attimo di tregua. Ma la pace è solo apparente: Lord Brooke e Murray, infatti, non desistono e partono all’inseguimento. Anche a Singapore, la tensione resta altissima.

Il personaggio interpretato da Can Yaman si evolve

Durante la permanenza nell’habitat cosmopolita di Singapore, Marianna scopre un nuovo lato di Sandokan, molto diverso da quello che immaginava. Non soltanto il pirata più temuto, ma un uomo con radici complesse, segreti da custodire e una sensibilità inattesa. L’avvicinamento fra i due, cominciato per necessità, diventa più profondo: la ragazza inizia a comprenderlo, a vederne l’umanità dietro l’eroe e la leggenda.

Ma non tutto è sotto controllo. Le circostanze che hanno portato Sandokan e i suoi a Singapore sono fragili e quando sembrava che la situazione potesse stabilizzarsi, un evento improvviso e inatteso, l’intervento del Sultano (colui che detiene il potere sulle miniere e sulle ricchezze), rischia di mandare all’aria piani, speranze e sicurezza.

È un momento delicato: la nuova puntata lascia presagire che i conflitti tra pirati, colonizzatori, potere e coscienza siano solo all’inizio. La serie tv ha tutto per diventare il prodotto televisivo dell’anno, anche per gli inevitabili paragoni fatti con la produzione degli anni Settanta con protagonista Kabir Bedi.