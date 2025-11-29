Sandokan torna su Rai 1: tutte le anticipazioni di lunedì 1° dicembre 2025

Promette fuoco e fiamme il ritorno in chiave moderna di Sandokan. Le prime due puntate su Rai 1 saranno assolutamente imperdibili.

L’attesa è finita: Sandokan, la nuova miniserie ispirata ai celebri romanzi di Emilio Salgari, torna su Rai 1 lunedì 1° dicembre 2025 con i primi due episodi della serie. Con un cast internazionale guidato da Can Yaman, la produzione firmata Lux Vide e Rai Fiction promette di coniugare l’avventura classica con una sensibilità moderna. Sarà l’attore turco, che in Italia in molti hanno amato con “DayDreamer – Le ali del sogno”, a raccogliere l’impegnativa eredità di Kabir Bedi, che vestì i panni di Sandokan nel 1976.

Questa riproposizione moderna di Sandokan sarà una miniserie tra avventura e valori contemporanei. Ambientata nel Borneo della Malesia del 1841, la serie racconta le vicende del pirata Sandokan, interpretato per l’appunto da Can Yaman, e della sua ciurma guidata dall’amico fidato Yanez. Tra le onde del mare e gli intrighi dei porti coloniali del Sud-Est Asiatico, Sandokan si troverà a confrontarsi con ingiustizie e oppressioni, e dovrà fare scelte che metteranno alla prova la sua morale e il suo coraggio.

Sandokan, le anticipazioni del 1° dicembre

Non si tratta solo di un revival nostalgico: la serie affronta temi attuali come la difesa delle culture indigene, la libertà personale e collettiva, e il conflitto tra potere coloniale e popoli oppressi. Grazie a regia, scenografie esotiche e un cast internazionale, Sandokan mira a conquistare sia chi ha amato le precedenti versioni sia un pubblico più giovane alla ricerca di avventura e azione.

Lunedì 1° dicembre andranno in onda i primi due episodi di Sandokan. Nel primo appuntamento, durante un assalto a un cargo del Sultano del Brunei, Sandokan libera un prigioniero appartenente al popolo Dayak, riconosciuto come guerriero profetizzato. Questo evento, apparentemente casuale, segnerà l’inizio di un percorso più grande per il protagonista.

Il momento clou arriva quando Sandokan incontra Marianna Guillonk, la “Perla di Labuan” e figlia del Console britannico. Questo incontro non solo apre la strada a un possibile legame romantico, ma innesca anche conflitti di lealtà e scelte difficili, mostrando il lato più umano e complesso del pirata.

Le premesse sono molto buone

In questi primi due episodi di Sandokan si gettano le basi per i grandi temi della serie. Non mancheranno avventura, amore impossibile, libertà, oppressione e la trasformazione di Sandokan da corsaro a eroico liberatore.

Sandokan non è solo una rivisitazione dei romanzi di Salgari, ma una produzione pensata per unire generazioni. Da chi ricorda la versione televisiva della metà degli anni Settanta, a chi scopre per la prima volta le avventure del pirata, la serie offre una combinazione di azione, emozione e riflessione sui valori universali.

Grazie a scenografie spettacolari, un cast internazionale e una trama che mescola avventura e temi attuali, Sandokan promette di essere uno degli appuntamenti televisivi più seguiti della stagione. Gli spettatori potranno vivere un viaggio emozionante tra mari lontani, intrighi coloniali e storie di coraggio e libertà. E sensazioni simili le fa vivere anche “Carosello in Love”, che sarà un ritorno nostalgico al passato per molti.