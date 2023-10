Salute mentale, quanto costa andare dallo psicologo: il tariffario completo

La salute mentale è fondamentale ma ancora oggi se ne parla poco e si tende a vedere questo aspetto come secondario per il benessere.

Prendersi cura della propria mente equivale a tutti gli altri ambiti come fare una dieta sana ed equilibrata, fare sport e attività fisica, curare eventuali patologie o disturbi. Non è corretto quindi pensare che proprio per l’aspetto psichico si possa fare a meno di supporto.

Non tutte le condizioni richiedono la necessità di andare in terapia ma sicuramente si sta investendo tanto per poterla garantire sempre di più a tutti ed è un esempio molto valido l’introduzione del Bonus Psicologo, pensato proprio a supporto di chi ha questa esigenza.

Quanto costa andare dallo psicologo

Un problema comune che avvilisce coloro che vorrebbero andare dallo psicologo è proprio il costo da sostenere. Diversamente da altre visite che si effettuano solo una volta per controllo, queste vanno fatte ripetutamente nel tempo e quindi chiaramente si va incontro ad una spesa ingente e a lungo termine.

Una seduta di terapia può avere un costo che va dai 60 agli 80 euro, si trovano in fascia media e quindi più economica specialisti a 50 euro mentre quelli più alti anche a 100 euro. In media sono richieste una o due sedute a settimana quindi il costo complessivo per un terapista economico è tra 200 e 400 euro mensili, arrivando per quelli più costosi anche tra i 400 e gli 800 euro al mese. È chiaro che queste cifre per la maggior parte delle persone non sono sostenibili, occorre una buona fetta di stipendio solo per pagare lo psicologo.

L’onorario si compone di varie voci ovvero: tipo di prestazione richiesta, urgenza, condizione del cliente. Secondo le tabelle ufficiali quindi in situazioni emergenziali si può richiedere anche un aumento fino al 30% in più. La tariffa individuale ha un costo minimo di 35 euro e massimo di 115 euro, come previsto dal tabellario ufficiale, la seduta di coppia varia tra 45 euro e 165, quella di consulenza quindi in gruppo tra i 15 euro e i 45 euro, quindi molto più accessibile. Per la psicoterapia i costi vanno a seduta dai 40 ai 140 euro, per quella familiare dai 55 euro ai 185 euro e per i gruppi dai 20 euro ai 70.

Ci sono poi tutte le casistiche specifiche ad esempio nei casi in cui vi sia bisogno di effettuare test e simili, in quel caso si va oltre i 500 euro, l’assessment center può costare fino a 900 euro a persona e ci sono cifre anche importanti da sostenere. Tuttavia in ogni città sono disponibili visite totalmente gratuite offerte dalle Asl e quindi dal Sistema Sanitario Nazionale che permettono di ottenere un massimo beneficio senza dover affrontare costi. Sono riferimenti ottimali per coloro che sono a basso reddito e quindi non possono ovviamente pagare queste cifre per lo psicologo.