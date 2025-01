Saldi Zara 2025, i capi imperdibili da mettere in guardaroba con lo sconto del 40%

È tempo di saldi e anche Zara propone per gennaio 2025 una selezione di capi di abbigliamento con sconti interessanti, noi di PourFemme abbiamo sfogliato il catalogo con le offerte scegliendo tre pezzi imperdibili che ogni fashionista deve avere in guardaroba.

Se state cercando lo spunto per i prossimi acquisti, date uno sguardo di seguito, probabilmente c’è l’abito che stavate cercando!

I tre capi da comprare con i saldi Zara 2025

Non molto tempo fa abbiamo visto da vicino la nuova collezione di abiti autunno inverno Zara scoprendo capi di tendenza molto interessanti e adatti a ogni occasione, tra abiti eleganti e casual di particolare originalità.

Nel catalogo di abbigliamento dedicato ai saldi 2025 Zara propone capispalla must have per l’inverno come cappotti e giubbotti, dress, tute, pantaloni, gonne, t-shirt, insomma un po’ di tutto.

Se volete rinnovare il guardaroba senza spendere fino all’ultimo centesimo, però, noi vi suggeriamo questi tre capi assolutamente stilosi che una buona fashionista che segue le tendenze non può non avere. Purtroppo i capi della Ski Collection Zara non sono stati messi in vendita con gli sconti, ma in fondo non c’è da stupirsi, è una collezione nuovissima e quindi al momento è proposta a prezzo di listino intero.

Di seguito, invece, andiamo subito a scoprire quali sono i capi di abbigliamento must have da comprare con i saldi da Zara, prima che le scorte finiscano. Abbiamo scelto tre pezzi con gli sconti del 40%, c’è da approfittare per assicurarsi un capo elegante o casual utilizzabile in diverse situazioni.

Il primo capo che la redazione di PourFemme ha selezionato è questo vestito corto svasato che fa parte delle Zara Woman Collection, si tratta di un abito corto con fodera interna abbinata al colore, con scollo a barchetta e maniche corte. Nella parte inferiore le pieghe hanno un andamento svasato, la chiusura è sul lato posteriore, tramite la zip che è nascosta nella cucitura. Il prezzo è 35,95 euro invece di 59,95 euro.

Passiamo al secondo capo, una tuta lunga con cintura dello stesso colore, dal tessuto morbido con ottima vestibilità anche grazie alla fascia elasticizzata in vita. Ha lo scollo a V ed è senza maniche, è dotata di tasche laterali e la cintura è impreziosita dal dettaglio della fibbia in metallo. La chiusura è sul lato posteriore, con apertura e bottone. Il prezzo è 29,95 euro invece di 49,95 euro.

Infine il terzo pezzo è la camicia satinata con collo a revers e maniche lunghe con polsini. La chiusura è frontale con bottoni nascosti. La particolarità di questo capo è la presenza del laccio che permette di stringere la camicia in vita. Il prezzo è di 17,95 euro invece di 29,95.