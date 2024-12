Zara Ski Collection, i capi più chic per affrontare l’inverno in alta quota

Se siete amanti della neve e per voi l’inverno fa inevitabilmente rima con settimana bianca, allora potete approfittare della prossima vacanza in montagna per sfoggiare uno degli outfit proposti da Zara nella sua nuova Ski Collection.

Nella collezione di abbigliamento firmata Zara dedicata al mondo dello sci e la vita in montagna sulla neve ci sono capi in tessuti termici tecnici che nonostante la leggerezza e la morbidezza forniscono alte prestazioni.

Sono perfetti non solo per sciare ma anche per la vita doposci, sono capi belli e stilosi, progettati non solo per avere una vestibilità comodissima ma anche per rispondere a ogni esigenza di una vacanza in montagna. Andiamo a vedere da vicino alcuni prodotti di questa nuova collezione.

Cosa non perdere della nuova Zara Ski Collection

Anche quest’anno vi state preparando a trascorrere la vostra vacanza in settimana bianca e state cercando un outfit adatto ad affrontare il freddo ad alta quota che sia anche molto stiloso? Allora nuova collezione di Zara Ski troverete di certo qualche capo che fa al caso vostro.



La linea si compone di abiti e giubbotti in materiale tecnico e termico, ma anche di scarpe e accessori per vestirsi dalla testa ai piedi e andare ad affrontare la montagna con stile!

L’outfit proposto è composto da una maglia termica jacquard realizzata in fibra THERMOLITE® progettata per mantenere il corpo caldo e asciutto anche mentre state affrontando la pista da sci.

È una maglietta attillata, leggera e morbida da indossare, da abbinare ad un paio di leggings sportivi a vita alta che riportano la stessa stampa jacquard. Hanno cintura elasticizzata in vita per un maggiore comfort con tessuto che riprende la tonalità di fondo. Questa combinazione è disponibile sia in color Kaki che color cammello.

Per completare il guardaroba non può mancare un piumino Water and Wind Protection, uno dei capispalla di tendenza in inverno che al tempo stesso è un capo di abbigliamento tecnico antivento e impermeabile. È dotato di uno strato con isolamento termico adattissimo per i climi freddi.

Potrete fare sci o snowboard fino a -19ºC e sentirete sempre un comfort termico senza eguali. L’imbottitura si compone di 80% in piumino e il 20% in piuma. Il tessuto è comunque traspirante e ventilato per mantenere il corpo fresco alla giusta temperatura.

Cosa calzare sulla neve se non degli scarponcini resistenti all’acqua? Nella Ski Collection Zara propone degli stivaletti con gambale alto idrorepellenti che vi terranno al caldo con stile.