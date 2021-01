I saldi invernali sono ormai iniziati ed è giunto il momento di procedere con gli acquisti per il nuovo anno a prezzi scontati. Quale occasione migliore dei saldi online per rifare il proprio guardaroba e acquistare i must have della stagione fredda (e perché no, anche per la primavera-estate)? Grazie ai prezzi super scontati, potrete acquistare quell’abito che avete tanto desiderato, quel maglione o gilet “della nonna” che ormai vi ha proprio convinto, quella borsa trovata online su Zalando o quella collana a catena che avete visto addosso a tutte le celebrities. Ecco qualche suggerimento su borse, calzature, cappotti e vestiti da acquistare coi saldi 2020-2021!

Saldi gennaio 2021: borse

Foto Zara

Sembra quasi impossibile entrare (virtualmente) nei negozi e uscire senza aver fatto acquisti, anche se si tratta solo di accedere al sito web del brand di fast fashion. Borse très chic, pochette, baguette bag e shopper possono essere acquistate anche al 50% del loro prezzo iniziale. Il brand spagnolo, ad esempio, propone una borsa in denim con impunture, due elementi di tendenza concentrati in un solo pezzo, oppure maxi bag in pelle o finta pelle dal tocco anni ‘90, irrinunciabili per la frenetica vita di tutti i giorni.

Foto Zara

I classici colori invernali come il nero o il marrone si affiancano alle nuances chiare dal gusto scandinavo come il beige chiaro o il bianco panna e non dimenticatevi delle sfumature pastello, che piacciono tantissimo anche a Gucci e Miu Miu.

Scarpe da comprare con i saldi invernali

Foto Modes

Se avete voglia di rinnovare la scarpiera, oltre all’armadio, i saldi invernali solo il vostro trampolino di lancio. Sul sito di Asos, ad esempio, potrete acquistare calzature modello slingback o mule, di tendenza sia per l’inverno che per la prossima stagione calda. Su Lyst troverete in sconto i capi delle collezioni di Alberta Ferretti, compresi i suoi modelli di decolletes con mini tacco e punta a triangolo in stile Dior.

Foto Yoox

Su Zalando sarà possibile accedere agli sconti degli sconti: volete rinnovare le vostre sneakers ormai usate fino allo stremo? Comprate un paio di Vans o New Balance tra le promozioni sneakers donna di Zalando.

Abbigliamento: il meglio dei saldi invernali 2021

Foto Zalando

Se non direttamente sul sito di Mango, almeno su Zalando troverete delle ottime offerte se avevate adocchiato un certo capo di abbigliamento e non aspettavate altro che vederlo scontato.

Foto Mango

Le collezioni di Mango sono minimal e adatte a look da giorno e professionali, insieme ai jeans a palazzo (must have irrinunciabile!), troverete anche abiti plissettati, maglioncini dal finish unisex, bluse e capi in finta pelle. Ed ecco un suggerimento di stile: gli outfit in total look (ad esempio tutto denim, tutto in pelle, tutto grigio, tutto in bianco) sono piaciuti tantissimo sia sulle passerelle di alta moda che ai brand low cost. La mania per gli anni ’90, inoltre, ha fatto in modo che brand come Fiorucci tornassero alla ribalta, anche grazie all’intervento di influencer del calibro di Chiara Ferragni. Sul sito degli “angioletti”, i capi dai colori pastello e dal gusto giovanile sono ora scontatissimi: t-shirt crop top e felpe con scritte possono essere abbinate a bucket hat e berretti dal tocco urban.

Foto Fiorucci

Avete voglia di fare una pazzia? Comprate i pantaloni celesti in vinile Fiorucci a 100 euro invece che 250 o addirittura il giacchino (sempre in vinile) arancione a 80 euro invece che 275.

Foto Fiorucci

Cappotti: le tendenze dell’inverno 2021 in saldo

Foto Max Mara

I saldi invernali del 2021 sono un’occasione imperdibile per scegliere uno dei tanti cappotti in promozione, visto che alla fine dell’inverno, purtroppo o per fortuna, manca ancora parecchio. Se avete sempre desiderato un teddy bear coat o un’eco-fur ma non avete mai avuto il coraggio di acquistarne una, sul sito ora ne troverete di scontate e non avrete più scuse. Una pelliccia color cammello a meno di cinquanta euro è irrinunciabile. Non vi piace il marrone? Buttatevi sul grigio, ancora più economico.

Foto H&M

I piumini sportivi sono estremamente di tendenza, acquistatene uno godendovi il 30% di sconto o un cappotto classico e oversize con cintura in vita, magari di un colore particolare come il rosso o il verde petrolio.