Cosa mi metto? L’outfit del lunedì è fresco e chic

Non so cosa mettermi! Scopri i nostri consigli sul look del giorno, è semplice e pratico da idossare all day long.

Aprile è uno di quei mesi in cui la mattina devi uscire ben coperta e man mano che passano le ore senti il bisogno di iniziare a scoprirti. Questo perché le temperature cambiano da un momento all’altro, tanto da passare dal fresco primaverile del mattino al caldo quasi estivo del pomeriggio. Non appena il sole tramonta, poi, il fresco sembra ritornare.

Ecco perché è importante avere sempre con sé un capospalla con cui coprirsi nel caso in cui ci sia un calo di temperature. Con il look di oggi vai sul sicuro, starai tranquilla da mattina a sera e non avrai bisogno di fare un cambio outfit durante il giorno!

Come vestirti oggi, l’outfit del lunedì

Crea il look del giorno in meno di cinque minuti, segui i nostri consigli per ottenere un outfit trendy e cool! Apri il tuo armadio e scegli i capi d’abbigliamento più in voga della primavera.

Se hai necessità di rimanere fuori casa quasi tutto il giorno, ti consigliamo di indossare scarpe comode, tra una commissione e l’altra puoi indossare una delle scarpe più pratiche in assoluto perfette per chi ha bisogno di muoversi durante il giorno. Non sono solo comode, le scarpe che ti consigliamo sono anche belle e di tendenza!

Scegli un pantalone sportivo se non hai appuntamenti particolari, altrimenti opta per un pantalone a vita alta morbido, ampio e fresco. Concludi con una t-shirt di cotone a maniche corte così da poterla abbinare a qualsiasi tipo di pantalone scelto! Punta ad un total white per dare luce all’outfit completo.

Come detto inizialmente il capospalla non deve mai mancare nel look primaverile. Per rimanere perfettamente nel mood della bella stagione, non puoi non sfoggiare il tuo tanto amato trench! Abbinare il trench non è mai stato così chic, si sposa perfettamente con qualsiasi tipo di look e dona eleganza e raffinatezza in ogni situazione!

Per concludere porta con te un accessorio tanto ricercato nel periodo estivo: il cappello. Che tipo di acconciatura porterai durante il giorno? Scegli il cappello in base all’hairstyle scelta per oggi! Noi di Pourfemme ti lasciamo alcuni consigli pratici su come scegliere il cappello.