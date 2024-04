L’outfit del giorno è elegante e romantico, ecco cosa puoi indossare oggi!

Vestirsi eleganti ma senza esagerare è possibile, ecco il look del giorno che ti consigliamo per questo venerdì di pioggia!

Oggi è venerdì, probabilmente ti stai preparando al fine settimana e soprattutto starai organizzando al meglio i giorni di Pasqua e Pasquetta.

Tra le varie task da organizzare, sicuramente stai pensando ai vari outfit da sfoggiare durante questo lungo fine settimana di relax e divertimento. Il tempo, purtroppo, non ti permetterà di sfoggiare look completamente primaverili, a quanto pare però rispetto ai giorni precedenti le temperature dovrebbero alzarsi di un po’.

Ecco perché per oggi ti consigliamo un look semplice ma elegante, nel caso in cui tu abbia in previsione una cena romantica o un evento formale. Prendi appunti e crea il tuo meraviglioso outfit del venerdì!

Cosa mi metto oggi? Il look del giorno è sensuale ed elegante

La pioggia non ti impedirà di sfoggiare un look elegante e romantico. Ti proponiamo capi d’abbigliamento basic che sicuramente hai nel guardaroba ma non sai come sfruttare al meglio!

Il protagonista del look di oggi è l’effetto pelle o ecopelle, in questo caso ti consigliamo di puntare ad una camicia dal taglio over così da poterla indossare sia come look da giorno che da sera!

Il tocco di romanticismo lo ottieni non solo con la camicia di pelle, ma anche con la scelta della gonna a tubino. Indossa un modello che ti faccia sentire a tuo agio e che rispecchi il tuo stile, è perfetta sia per un look da ufficio che per un giro in centro!

La scelta delle scarpe è soggettiva, dipende dove sei diretta. Per non sbagliare, però, potresti concludere con uno stivaletto total black impreziosito da borchie o glitter in modo da creare contrasto con l’effetto pelle della camicia!

Per uno stile romantico e sensuale non possono assolutamente mancare i gioielli. Se non sai come abbinarli al meglio al look che hai creato, non perdere assolutamente la guida su come abbinare i gioielli ai vestiti. Troverai tantissimi consigli utili da seguire nel quotidiano!

Concludi l’outfit con un capospalla leggero ma non troppo, specialmente se dovrai rimanere in giro fino a tardi. Un trench doppiopetto sicuramente è la scelta migliore, specialmente se lungo e over, in alternativa opta anche per uno spolverino in contrasto con i colori dell’outfit.