Cosa mi metto oggi? Il look suggerito per questo lunedì di primavera

Il look del giorno è ispirato alle influencer, ecco cosa potresti indossare in questo lunedì primaverile!

Il caldo primaverile finalmente sembra essere ritornato, nonostante ciò sarebbe meglio non farsi trovare impreparate con il look e optare quindi per un outfit a strati. Il look del giorno richiama la moda del momento, l’abbinamento che tante influencer e guru della moda sfoggiano sui loro profili social per uno stile bizzarro e originale.

Nonostante ciò, sono capi d’abbigliamento che sicuramente hai nel guardaroba e che fino ad ora non hai mai pensato di abbinare in questo modo. Ecco, quindi, il look del lunedì!

Il look del giorno ispirato alle influencer

La gonna è uno dei capi d’abbigliamento più in voga della primavera, il modello longuette è senza dubbio quello più amato dalle influencer.

Elegante e raffinato, puoi indossarlo con sneaker, sandali, scarpe con il tacco, basse e comode, insomma è un indumento super versatile. La versione in pelle sembrerebbe essere quella più ricercata dalle fashion lover, altrimenti per un look più giovanile e divertente puoi optare per il modello a campana.

Chi preferisce un look più romantico e chic, la gonna longuette a ruota è tornata nuovamente tra le tendenze della primavera. Non perdere la nostra guida sui 5 modelli di gonna longuette più amati della bella stagione!

Con questa gonna sei libera di scegliere la tua maglietta preferita, per questo look del giorno ti suggeriamo un body total black così da mettere in risalto la vestibilità della gonna. Concludi con una scarpa comoda e bassa, anche le ballerine a punta sono perfette per questo look.

Non dimenticare di portare con te un capospalla, vedendo i look delle celebrità il trench sembrerebbe essere il modello più gettonato, specialmente se in pelle total black!

La borsa sarebbe preferibile a mano, anche una tote bag potrebbe andar bene su questo tipo di outfit del lunedì. Non è tutto, oggi vogliamo suggerirti anche il make up per iniziare al meglio quest’ultima settimana del mese di aprile in cui darai il benvenuto al mese di maggio!

Rendi il tuo sguardo protagonista del look, se sei fan del minimal questa tendenza potrebbe essere di tuo gradimento. Stiamo parlando dello stiletto lashes, ciuffi di ciglia messi in risalto con una tecnica ben precisa. Se non conosci la tendenza del momento, non perdere la guida su come realizzare la moderna rivisitazione dell’iconico look alla Twiggy!