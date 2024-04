Il look della domenica dalle fantasie bizzarre

Cosa mi metto oggi? Questo look del giorno potrebbe piacerti, ma tu ancora non lo sai. Ecco cosa potresti indossare oggi!

Una domenica di relax è tutto quello che ci vuole per recuperare le energie di questo lungo ponte e iniziare così una nuova settimana lavorativa e ricca di impegni personali. Se non sai cosa indossare oggi, ti suggeriamo un look diverso dal solito che potresti non aver mai preso in considerazione!

Il look della domenica è sbarazzino e originale

Come look del giorno ti suggeriamo una delle collezioni più belle della primavera estate, un brand dalle fantasie vivaci ed eccentriche che di certo non ti fa passare inosservata. Evidentemente fino ad ora hai ignorato questo brand perché non rientra nel tuo stile, eppure per quest’anno potresti cambiare completamente idea…

Negli ultimi anni propone capi d’abbigliamento che seguono le tendenze più in voga della stagione, nonostante ciò la sua originalità e creatività sono sempre al centro dell’attenzione. Ecco perché se desideri sfoggiare look particolari e sbarazzini, Desigual potrebbe diventare il tuo brand preferito della bella e calda stagione.

L’azienda spagnola come ogni anno punta a colori vivaci e fantasie curiose, per questo look del giorno, se preferisci rimanere comoda, ti suggeriamo la tuta con risvolto e colletto della camicia dal tessuto satinato. Il mix di fantasia composto da fiori, mappe e messaggi renderà il tutto ancora più casual chic.

Perfetto da indossare con sneaker bianche o sandali di tendenza, scegli il modello di scarpa in base a ciò che dovrai fare. Essendo una tuta tendenzialmente con tonalità scure, ti suggeriamo di arricchire l’outfit con degli accessori colorati. Potresti indossare uno dei gioielli di tendenza per la primavera, come la collana a catena o i tanto amati orecchini a cerchio.

Con la tuta di Desigual un capospalla non può mancare, specialmente se dovrai rimanere fuori casa per diverse ore. Le temperature potrebbero abbassarsi, quindi non puoi farti trovare impreparata. Completa il look con una giacca di pelle, ideale per la primavera è il capospalla più amato dalle donne di tutte le età.

Al posto della tuta, se cerchi un look più romantico e dolce, opta per il dress cut out sui fianchi con ricami a contrasto. Dal taglio regolare con scollo a V, il long dress Desigual in versione chiara potrebbe diventare il tuo abito preferito della primavera.