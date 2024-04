Cosa mi metto oggi se piove? L’outfit pratico e versatile anche con la pioggia

Il look del giorno è elegante e colorato, la pioggia non ti fermerà di certo! Ecco come puoi vestirti oggi!

Oggi il clima sembra non essere uno dei migliori, negli ultimi giorni hai dato il benvenuto alla primavera con dei look strabilianti e ora invece ti ritrovi nuovamente a tirar fuori giacche e stivali da pioggia.

Nonostante ciò la scelta dell’outfit potrebbe rivelarsi più semplice di quello che credi. Ti basterà poco per dare vita ad un outfit alla moda e di tendenza, anzi con la pioggia potrai sbizzarrirti al meglio con uno dei capospalla più in voga della mezza stagione…

Di quale capo d’abbigliamento stiamo parlando? Continua a leggere per scoprire il look del giorno!

Cosa mi metto oggi? Il look del giorno comodo ed elegante

Eleganza e comodità spesso possono andare a braccetto, se hai intenzione di indossare una gonna nonostante la pioggia sappi che abbiamo l’abbinamento giusto per te!

Il primo capo d’abbigliamento che ti suggeriamo è proprio la gonna lunga, visto che la primavera è arrivata potresti optare per un modello di fantasia da indossare senza collant. In alternativa opta per un monocolore, cerca di scegliere nuance accese e vivaci in modo da rendere il look luminoso e colorato!

Scegli una t-shirt semplice o una blusa per rendere l’outfit più carino, in alternativa opta per una camicia con colletto in modo da mettere in risalto il capospalla. Per questo look, infatti, ti proponiamo un gilet da abbinare alla gonna lunga.

Scegli un modello crop, se ami la versatilità e preferisci mantenere uno stile più over e sbarazzino, opta per un gilet dal taglio lungo. L’imbottitura potrebbe aiutare nei giorni di pioggia, il clima potrebbe essere più freddo del previsto!

Per concludere il look e mantenere una personalità più giovanile e sporty chic, la calzatura scelta è una sneaker bianca. Di tendenza per la primavera estate, i brand propongono diversi modelli da indossare in base al tipo di outfit che si desidera ottenere.

Per una gonna lunga e un gilet potresti optare per delle semplici scarpe total white in stile Converse. Personalizza il look con i giusti accessori, potresti concludere con uno zainetto effetto pelle e un cappellino con visiera tanto di moda per la primavera.

Indossa un cappello della stessa tonalità delle scarpe, potrai creare un bel contrasto e il tuo outfit risulterà chic dalla testa ai piedi!