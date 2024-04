Look casual e comodo per questo sabato

Il look del sabato è pratico e alla moda, ecco cosa potresti indossare oggi! Gli abbinamenti ti piaceranno sicuramente.

Il fine settimana può diventare l’occasione ideale per una passeggiata in centro con le amiche, se ami vestirti comoda e casual ma vuoi rimanere al passo con le tendenze, non perdere questo look minimal e interessante.

Sono capi d’abbigliamento che sicuramente hai già nel guardaroba, abbinarli è semplicissimo e una volta indossati non dovrai fare altro che personalizzare il look con i vari accessori, come borse e occhiali da sole alla moda. Anche un semplice berretto sportivo potrebbe fare la differenza!

Il look del sabato da indossare tutto il giorno

Per il look del giorno ti suggeriamo dei pantaloni di tendenza ormai da diverso tempo, ovvero i boyfriend jeans. A vita alta con cavallo basso, i jeans del tuo fidanzato possono diventare il tuo modello di pantaloni in denim più amato della primavera.

Se non sai come indossarlo al meglio e soprattutto come abbinarlo, non perdere la nostra guida in cui ti spieghiamo a chi stanno bene i boyfriend jeans e come sfoggiarli in primavera!

Un sabato all’insegna della comodità e del relax, quindi perché non indossare la classica t-shirt bianca che sta bene con tutto? Nonostante la sua semplicità, la t-shirt bianca a maniche corte è un must di stagione da avere nel guardaroba.

La maglia bianca nell’armadio può tornare utile in tantissimi occasioni, per un look più sportivo con pantalone della tuta e felpa o per un look più elegante come un tailleur con pantalone ampio e blazer.

Un capo versatile da indossare anche oggi, abbinato ai boyfriend jeans è perfetta per un outfit casual chic. Inoltre, puoi rendere questo look perfetto per la sera, ti basterà sostituire le scarpe con delle calzature più raffinate, come delle ballerine a punta, e un blazer total black per mettere in contrasto il bianco della maglia con il nero del capospalla.

Dal modello casual chic Air Force 1 di Nike all’elegante e raffinata Ace firmata Gucci, le scarpe bianche sono la tendenza primaverile che non passa mai di moda. Le sneakers total white possono essere indossate in tantissime occasioni e sotto tantissime tipologie di look, dai mini dress in fantasia floreale ai pantaloni morbidi a palazzo o gonne midi e over, insomma è una calzatura che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba primaverile estivo!