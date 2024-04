Outfit del lunedì, il look casual chic da indossare oggi

Cosa mi metto oggi? Ecco come iniziare il lunedì con il look giusto!

Un’altra settimana è finalmente iniziata, starai pensando a cosa indossare in questi giorni in cui il caldo sembra essere arrivato all’improvviso. Fai un passo alla volta e inizia a pensare a cosa mettere oggi.

Nonostante potresti iniziare a sentire la mancanza dei tuoi outfit invernali, non temere, perché ci sono alcuni capi d’abbigliamento e/o accessori che tornano utili anche nella bella e calda stagione.

Ecco il look del giorno che probabilmente ti piacerà da impazzire!

Il look del lunedì è incredibilmente chic

Che bella la primavera, ma come vestirsi a strati per farsi trovare preparate ai vari sbalzi di temperatura tipici del periodo primaverile?

Prima di tutto è fondamentale scegliere look leggeri in modo da non sudare, piuttosto potresti privilegiare un capospalla in più ed evitare ogni problema. Per il look del giorno ti suggeriamo di indossare una giacca jeans indipendentemente dall’indumento che avrai deciso di indossare.

Che sia una t-shirt, una blusa o una camicia non ha importanza, indossa la giacca in denim in quanto è un buon compromesso per la primavera. Inoltre si tratta di un capospalla versatile, puoi indossarlo in qualsiasi occasione e rendere più casual un look che potrebbe sembrare inizialmente troppo elegante.

Se desideri sfoggiare un outfit che sia un via di mezzo tra glamour e casual, privilegia una gonna a palloncino, perfetta anche per l’ufficio! Dai modelli mini a quelli midi, opta per una nuance tenue e delicata in modo da mettere in risalto il denim della giacca.

Bene, ora non ti resta che scegliere la scarpa. Sempre di più di tendenza indossare le sneakers sotto le gonne, in questo però ti consigliamo di azzardare ancora un altro po’…

Lo stivale è una calzatura tipica del periodo autunnale e invernale, durante la primavera qualche modello è ancora concesso, quindi perché non continuare a sfoggiare lo stivale alto finché il clima te lo permette?

Per concludere questo look, infatti, ti suggeriamo di optare per uno stivale da abbinare all’outfit selezionato per questo intenso lunedì. Scegli tra i modelli che più ti valorizzano e ti piacciono, potrai indossarli anche per i tuoi look da sera estivi quando sarai in vacanza o dovrai uscire con il partner o le amiche!

Non ti resta che scegliere un accessorio abbinato all’outfit e iniziare questa giornata con la giusta carica!