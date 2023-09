L’intramontabile giacca di jeans: i migliori modelli di questo autunno

L’arrivo dell’autunno impone chiaramente un sostanziale cambio delle abitudini anche e soprattutto per quel che riguarda il modo di vestirsi.

Temperature inizialmente meno calde e via via sempre più rigide. L’arrivo dell’autunno impone, cosi come anticipato un cambio repentino, improvviso più che mai delle abitudini fino a quel momento portate avanti. Intramontabile indumento per quel che riguarda questa specifica parte dell’anno è senza doppio la giacca di jeans.

Anche quest anno le proposte in ambito commerciale per quel che riguarda questo specifico capo non mancano. La possibilità di acquistare la giacca di jeans ideale al singolo stile e alla singola possibilità economica. Il mercato, in certi casi sa essere più che mai comprensivo.

L’intramontabile giacca di jeans: tutti i prezzi proposti dai grandi marchi d’abbigliamento

Ovviamente, ogni marchio propone un preciso tipo di giacca, in cui vestibilità, colore, taglio, possono variare sostanzialmente. Levi’s, per esempio propone la classica oversize, sempre più amate dai clienti. Il prezzo, in questo caso è di 92 euro. H&M, punta invece sulla semplicità, colore classico e taglio decisamente equilibrato per soli 39,99 euro.

Cotone con effetto consumato invece per Zara, che a 59,95 euro propone un modello molto interessante di jeans. Stesso discorso per Trendyol, colore chiaro, molto particolare e prezzo di sicuro più abbordabile: 22,50 euro. Calvin Klein Jeans, propone invece un colore nero, per un modello corto e avvitato, prezzo 60,94 euro.

For All Mankind da vita a un modello molto più classico e poco casual, taglio molto particolare e mancanza di colletto per ben 172,88 euro. The Drop, propone invece il più classico dei modelli, quello senza tempo, insomma. Prezzo: 35,91 euro.

Per chi è alla ricerca di una giacca in denim senza tempo: ideale per il look total jeans, sopra un abito leggero o per un look sportivo. Dalle linee semplici e regolari, adatto per ogni fisicità e per ogni stile. Per Mango, invece, la giacca di jens è in stile bomber con parte elastica all’estremità inferiore. Prezzo 69,99 euro.

About You x Viam Studio offre una vestibilità molto regolare, perfetta per qualsiasi tipo di abbigliamento. Prezzo 64,90 euro. Aaahls by Emma Roberts invece lancia un modello molto diverso, taglio corto e colletto in stile maxi. Prezzo 57,90 euro. Stradivarius punta invece sull overshirt, linea moderna con colori e bottoni molto particolari in quanto a stile. Il prezzo? 35,99 euro.

Infine, Pull & Bear propone il trench lungo interamente in denim. Molto particolare la chiusura a doppio petto. Il prezzo in questo caso è di 69,99 euro. Numerose insomma le possibilità per un indumento, cosi come anticipato, praticamente intramontabile.