Jeans autunnali: quali comprare per affrontare l’autunno tra moda e comodità

Con la fine dell’estate inizia a ripresentarsi il tema del giusto abbigliamento per le stagioni considerate intermedie.

Settembre, ottobre, sono mesi strani in molte regioni italiane. Giornate incerte in cui non si è mai sicuri di come doversi vestire. Leggeri o meno per intenderci, immaginando ottimisticamente di trovare sempre sole per poi scontrarsi con la realtà rappresentata dall’autunno che inesorabile avanza.

Ovviamente, cosi come in ogni parte dell’anno ci sono indumenti che più di tutti si rendono funzionali allo stesso periodo. Nel caso specifico del post estate l’attenzione ovviamente ricade sui jeans, un tipo di indumento, per l’appunto, con il quale si va sempre o quasi sul sicuro.

Jeans autunnali: le migliori proposte per la stagione ormai prossima

Immaginare di indossare un paio di jeans, di questi tempi non basta. Molti guardano alle tendenze, al tipo di pantaloni giusto in questo specifico segmento, per le settimane che verranno. Occhio alla moda, insomma, e sguardo preciso su quelle che saranno le stesse novità in arrivo.

Un capo comodo, leggero, versatile, il jeans per l’autunno è l’ideale proprio in virtù di quell’incertezza citata che di questi tempi regna più che mai sovrana. Le ultime tendenze sul tema in questione, rimandano in qualche modo a un periodo molto specifico del nostro passato, gli anni novanta.

Protagonisti insomma, saranno i mitici baggy jeans. Vestibilità più che mai ampia, comodità soprattutto su gambe e fianchi. La caratteristica di questi specifici jeans è rappresentata dal taglio largo, capace di offrire un aspetto a chi li indossa più che mai informale.

Specifiche varianti di questo tipo di jeans riportano invece ai cosiddetti “boyfriend jeans”, all’apparenza pantaloni da uomo indossati però da donne e ai sempre di moda “skater jeans” dalle gambe incredibilmente ampie. La proposta, per cosi dire, commerciale, in merito, è più che mai ampia. I grandi brand hanno tutti un occhio di riguardo per l’indumento in questione.

Levi’s 2023

In questo caso si fa riferimento al brand per eccellenza quando si parla di jeans. Chiaramente il riferimento è a Levi’s. Il modello presentato dall’azienda in questione, per quel che riguarda il già citato baggy è più che mai semplice e praticamente funzionale rispetto alla sua stessa essenza.

Maggiormente adatto, stando a quanto è possibile notare a chi predilige un abbigliamento più sportivo, questo specifico capo rappresenta in qualche modo una riproposizione del modello più che mai cult di qualche decennio fa. L’alternativa, ideale, a questo specifico taglio è offerta da un’altra azienda leader del settore, Calvin Klein.

In questo caso si propone un modello leggermente diverso da quello illustrato precedentemente, una perfetta via di mezzo, per intenderci. Vita media e ampia vestibilità. L’ideale per i più giovani e per quanti non sono assolutamente amanti della vita alta. Il modello in questione, casca, come si usa dire, a pennello, insomma, con la sua elevata capacità di adattamento al corpo. Veste bene ed è comodo più che mai da indossare.

H&M spicca per originalità

Il nome utilizzato dall’azienda per il modello in questione è “90s baggy”, una sorta di sigillo di garanzia. Il brand in questione è H&M. In questo caso, l’indirizzo scelto, la visione in merito al tipo di capo da lanciare è totalmente ispirato alle logiche anni novanta.

Il dettaglio che spicca più che mai e da risalto al tutto è sicuramente l’orlo, proposto di lunghezza superiore rispetto ai modelli delle precedenti aziende citate. In questo caso, il jean è l’ideale per chi desidera indossare un tacco più o meno alto. Un mix davvero molto particolare di stili che può rendere questo specifico pantalone un capo più che mai riferimento per l’intera stagione autunnale.

Ovviamente la stessa stagione autunnale sarà caratterizzata anche dalla riproposizione di altri modelli in qualche modo storici di jeans. La scelta, insomma, sarà più che mai ampia per chi vuole restare in linea con quelle che sono le tendenze dettate da questo mondo particolarmente dorato e apprezzato in ogni parte del mondo.

L’attesa, però, è tutta per i nuovi modelli baggy, quelli che porteranno di nuovo sulla cresta dell’onda gli anni ottanta. Ancora poche settimane e l’esplosione di questo specifico indumento in ogni parte del paese sarà praticamente totale. Il conto alla rovescia, in questo specifico senso, insomma, può davvero iniziare.