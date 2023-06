Qual è l’abbigliamento da prediligere quando si ha un seno abbondante: il vademecum degli stylist

Per definire al meglio il fisico con un seno abbondante gli stilisti consigliano un certo tipo di look: in questo modo è impossibile sbagliare.

Avere un seno prosperoso per molte donne è una benedizione, mentre altre invece desiderano camuffarlo e di conseguenza tendono a cercare look adatti. Non è sempre facile da gestire, soprattutto quando c’è una corporatura minuta e un seno molto grande, che rende difficile anche trovare l’abbigliamento adeguato.

Eppure, anche con un seno generoso è possibile giocare nel modo giusto e valorizzare al meglio il proprio corpo. La prima cosa che bisogna fare è scegliere la biancheria più idonea. Sembra una cosa semplice ma non lo è: nella maggior parte dei casi le donne indossano un reggiseno inappropriato.

Seno abbondante, cosa indossare: tutti i consigli di stile

Chi ha una scollatura generosa deve predisporre un reggiseno di quelli che coprono gran parte della coppa con gancetti larghi e soprattutto spalline larghe. In questo modo sarà ben avvolgo e quindi avrà una bella forma sempre. Per quanto riguarda il look in generale, invece, va considerato il colore: non c’è solamente il nero. Voler camuffare un seno prosperoso non vuol dire che bisogna necessariamente rinunciare a diverse tonalità.

Le nuance neutre come grigio e tortora sono sempre una buona idea. Anche verde smeraldo, viola e blu. Per la scollatura vince in assoluto lo scollo a V, che permette di armonizzare il seno, valorizzarlo al massimo e al tempo stesso allungare la zona fino al collo. In base alle proprie spalle si può optare da un lato per camicie morbide e lunghe oppure per qualcosa di più avvitato.

Indossare abiti larghi va bene ma devono essere modelli appositi. È inutile comprare vestiti extra large per non sottolineare il seno, perché rischiano di far apparire la figura sformata. I materiali da prediligere sono quelli naturali, piuttosto che i sintetici che aderiscono e volumizzano il tutto.

Sì alle fantasie, perfette quando si ha un seno generoso. Anche nel momento in cui si scelgono i capi è meglio differenziare la parte superiore da quella inferiore e non fare mai il monocolore. Anche gli abiti lunghi vanno bene in base a quella che è la propria figura.

In linea generale, per ottenere il miglior risultato è decisivo puntare tutto sulle stampe colorate. Queste non devono mai mancare nell’armadio di una donna che ha una scollatura importante. Se poi volete minimizzare l’effetto è possibile scegliere quelle con dettagli di piccole dimensioni, minimal e in grado di perfezionare l’effetto finale.