Gli stivali spopolano anche in estate: il modello da avere a tutti i costi e come abbinarlo

Le scarpe aperte non sono le uniche di tendenza in estate. Con questo paio di stivali sarai più stilosa che mai.

Quando arriva il caldo abbiamo tutti voglia di mettere le scarpe aperte, quindi sandali e infradito diventano lo stile prediletto per questo periodo. Nonostante ciò la moda è sempre pronta a portare nuove tendenze e sappiamo tutti che amiamo stare al passo con i tempi. Questo paio di stivali sta spopolando e nonostante le temperature le persone non hanno problemi ad indossarli.

Lo street style ormai ne ha fatto un must have ed è arrivato il momento di scoprire di quale modello si tratta e in che modo indossarlo. Di seguito ti consigliamo alcuni outfit perfetti da sfoggiare con questi stivali, che variano da una versione più tradizionale, con i colori scuri, ad una più moderna con tonalità luminose.

Gli stivali must have e i look perfetti per l’estate

Gli stivali di cui stiamo parlando sono quelli in stile texano che indossano tutti i cowboy dei film amati dai nostri nonni. Se i colori classici, come nero, bianco e beige non fanno per te, puoi optare sui colori metallici. Gli stivali dorati donano un look più interessante, che ti farà risaltare maggiormente nella folla. Il primo look che si può abbinare a queste scarpe, vede come protagonista una maglia gialla a maniche lunghe e colletto stondato, insieme ad un abito a tunica.

Un secondo abbinamento, invece, ha come fulcro principale la minigonna con effetto pelle e il bomber jacket. Sotto la giacca sono perfetti sia un maglioncino a collo alto per la sera, sia una camicia per il giorno. Abbiamo poi una terza opzione con il plissé, dal gusto romantico, che riesce a donare un risultato incantevole con questi stivali. Il colore più gettonato è cammello, oppure bianco panna. La giacca, invece, è scamosciata e viene richiamata dalle fibbie metalliche delle scarpe. Come borsa è perfetta la Baguette di Fendi, piena di paillettes.

Questi abbinamenti sono ideali anche per il lavoro. Gli stivali devono essere classici in tutto e per tutto, di colore nero e con il tacco a banana. Insieme a dei pantaloni in denim a palazzo di colore indaco, camicia di jeans in tonalità leggermente più chiara e un blazer a quadri. Infine l’ultimo look vede combinati stivali neri con taglio western a una minigonna di jeans e una maglia dolcevita a maniche lunghe. La maglia può essere anche sostituita da una camicia oversize inserita nella gonna. Prenditi, inoltre, la libertà di modificare questi suggerimenti a tuo piacere, affinché ti senta a tuo agio.