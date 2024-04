Cosa mi metto oggi? Il look del mercoledì è ispirato all’attrice spagnola

Il look total beige ispirato a Vanessa Incontrada è l’outfit del giorno. Ecco come abbinare i capi d’abbigliamento e cosa indossare oggi!

Se sei a corto di idee e non sai cosa mettere oggi, puoi sempre prendere ispirazione dalle celebrità. I look di Vanessa Incontrada non passano mai inosservati, l’attrice in tutta la sua raffinatezza sfoggia sempre outfit sensuali e romantici.

Se non sai cosa indossare oggi, ti lasciamo alcune dritte da seguire per creare da zero un outfit del mercoledì a dir poco eccezionale. Con questo look starai comoda da mattina a sera, ecco quindi cosa mettere in questa fresca giornata primaverile!

Il look del mercoledì è beige e romantico

Fresco in mood autunnale, visto il ritorno improvviso delle basse temperature e della neve in alta montagna, perché non sfoggiare un look total beige? Tra i vari look più glamour da sfoggiare, la nuance beige è sicuramente una delle più amate del momento.

Fresca e delicata, la tonalità in tutte le sue sfumature sta bene alle donne di tutte le età. In base al proprio incarnato sarebbe opportuno scegliere la sfumatura giusta, inoltre è doveroso creare un punto luce con accessori e gioielli di tendenza.

Se non sai come poter abbinare il beige, non perdere la nostra guida su come creare i look più belli per tutto l’anno! Troverai sicuramente la giusta ispirazione per i tuoi outfit primaverili ed estivi.

Dopo aver scelto il colore del look del giorno, è giunto il momento di pensare alla scelta dei capi d’abbigliamento. Lasciati ispirare dai look di Vanessa Incontrada, l’attrice ed ex modella spagnola sfoggia sempre outfit impeccabili che in tante desiderano spesso replicare.

Se cerchi un look sofisticato senza però esagerare, la conduttrice televisiva sfoggia sempre camicie e bluse di classe dallo stile minimal ed elegante. I suoi outfit femminili e sensuali potranno essere la tua giusta ispirazione per il look del giorno!

Per concludere puoi scegliere come calzatura una delle scarpe a punta di tendenza per questa bella stagione. Questo modello si declina in tantissime versioni, dalle classiche décolleté alle ballerine tanto amate per la primavera. Scopri come abbinare al meglio le scarpe a punta per rimanere al passo con le tendenze!

Non ti resta che personalizzare il look con gli accessori, scegli una borsa adatta al contesto e soprattutto non dimenticare di indossare i tuoi orecchini preferiti!