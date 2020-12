Vanessa Incontrada è un punto di riferimento per lo stile: ha sempre saputo valorizzare al meglio le sue curve, scegliendo capi che esaltassero la sua bellezza.

Le incomprensibili critiche al suo aspetto le hanno dato un’ulteriore spinta a farsi portavoce di tutte le donne formose e over 40 che vogliono vivere con serenità il proprio corpo senza rinunciare allo stile, diventando testimonial di Elena Mirò.

Lo stile dell’attrice e conduttrice italo-catalana si basa su pochi colori e capi semplici e a volte rigorosi. Infatti predilige colori-non-colori come bianco, nero e grigio, e toni neutri come beige, verde oliva o salvia, salvo qualche tocco di colore più acceso. I suoi capi irrinunciabili sono le bluse morbide, le giacche strutturate e i pantaloni con taglio a palazzo, che scivolano sul corpo mettendo in risalto il suo punto vita e il seno.

Vanessa Incontrada: gli outfit più belli

Che sia un’occasione elegante o un momento informale, Vanessa non abbandona mai il stile e i suoi punti di riferimento.

Foto Getty Images | Daniele Venturelli

Il Dolce&Gabbana scelto per il red carpet dell’ultimo Festival di Venezia è l’esempio di quella nota di colore a cui accennavamo prima. La linea dell’abito è però morbida e pulita. Drappeggiato sul seno, sposta l’attenzione sul bellissimo décolleté, snellendo la vita. Splendida.

A casa, in momento di relax, sceglie una blusa con bottoni color verde militare. La cucitura alta e le maniche a sbuffo rendono il capo romantico e comodo.

Foto Getty Images | Vittorio Zunino Celotto

Lo scorso febbraio, per Elena Mirò ha sfilato con un look tutto giocato sui toni del mattone, perfettamente in palette visto che Vanessa Incontrada secondo l’armocromia è autunno, composto da camicia morbida, gonna lunga a portafoglio in pelle e immancabili décolleté col tacco, che indossa molto spesso.

Foto Getty Images | Stefania D’Alessandro

Cosa c’è di più femminile di un completo assolutamente maschile, con tanto di cravatta? La Incontrada sa giocare con la propria fisicità, risultando molto sexy anche in abiti castigati.

Meravigliosa nella sua “divisa”: bianco e nero a contrasto, giacca oversize e i suoi bellissimi capelli sciolti. La sua semplicità è assolutamente un’ispirazione.

Dove acquistare i suoi look

Copiare il look a Vanessa Incontrada è facilissimo: oltre ai capi indossati per Elena Mirò, il sito Bantoa ha creato proprio una sezione dedicata a lei. Qui possiamo trovare diversi outfit ispirati a lei e acquistare direttamente ciò che più ci piace.