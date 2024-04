Un sabato all’insegna della comodità, il look del giorno è casual e alla moda

Con questo look starai comoda per tutto il giorno, ecco l’outfit proposto per questa giornata primaverile!

Un weekend di sole ti aspetta, se hai organizzato un picnic o una gita fuori porta con il partner, con le amiche o con la famiglia abbiamo il look del giorno perfetto per l’occasione. Comodo, pratico e anche alla moda, ti suggeriamo alcune idee di abbinamento per ottenere l’outfit ideale da sfoggiare in questa giornata calda e primaverile.

Come vestirsi oggi per una gita fuori porta

Alla comodità non potresti mai rinunciare, dopo una settimana in cui probabilmente hai indossato calzature più eleganti e raffinate con o senza tacco, per questa giornata puoi finalmente tirare fuori le tue sneakers preferite.

Dal classico modello total white, di tendenza anche durante l’estate, alle scarpe più colorate e impreziosite da gioielli e dettagli luminosi. Rendi le tue sneakers protagoniste del look, inoltre ti permetteranno di averle ai piedi tutto il giorno in modo piacevole e confortevole.

Per mantenere un look casual e leggero ma non eccessivamente sportivo, opta per un jeans skinny. Questo tipo di modello sta lasciando sempre più spazio ai jeans cargo, a palazzo e tutto ciò che concerne la comodità e la larghezza. Il pantalone skinny, però, rimane un evergreen di stagione da abbinare in maniera semplice e veloce con qualsiasi tipo di capo d’abbigliamento e capospalla.

Stiamo parlando di un indumento che puoi tenere nel guardaroba in tutte le stagioni, per l’estate sarebbe preferibile indossarlo la sera in posti in cui il clima diventa più sopportabile.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, però, potresti optare per un crop top a maniche corte così da essere vestita a strati e farti trovare preparata in caso di una temperatura più calda rispetto al mattino. Il crop top over è l’ideale per creare il giusto equilibrio del look visto i pantaloni molto stretti.

Per concludere indossa un semplice cardigan, un capospalla primaverile ricercato da donne di tutte le età. Anche qui puoi scegliere il modello che più si avvicina al tuo stile, sicuramente su un jeans skinny, una t-shirt over e le sneaker l’ideale sarebbe un cardigan lungo. Per dare quel tocco di stile in più potresti decidere di azzardare con una cintura coordinata, una tendenza sempre presente nel periodo della primavera! Scegli un modello né troppo leggero né troppo pesante in modo da non dover indossare altro sopra il cardigan.