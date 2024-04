Questo look della domenica è perfetto per tutte le occasioni

Il look del giorno, con la rubrica di oggi ti consigliamo un look perfetto per questa domenica di primavera!

Penultima domenica di aprile, molto probabilmente sei stata invitata un evento importante, come una cerimonia, e non hai idea di cosa indossare oggi. Per l’occasione potresti sfoggiare un must di stagione, un capo d’abbigliamento che probabilmente hai nell’armadio e che non sai come abbinare per evitare di cadere sul monotono.

La semplicità è sicuramente un dettaglio di tendenza per questa primavera estate, non bisogna necessariamente azzardare con i vari abbinamenti per sfoggiare pezzi unici e strabilianti. Basta davvero poco per dare vita ad un outfit da giorno elegante, raffinato e fresco. Cosa indossare oggi? Ecco il look del giorno che adorerai senza dubbio!

Cosa mi metto oggi, il look da giorno perfetto per un’occasione importante

Un evergreen di stagione, impossibile non avere nel proprio guardaroba un tubino nero. Da abbinare in mille modi diversi, da quest’anno il tubino si indossa non solo per le occasioni speciali, ma anche come look casual da giorno.

Da abbinare a scarpe con tacco, décolleté e sandali, il tubino per questa primavera puoi sfoggiarlo anche con sneakers di tendenza e scarpe basse. Non perdere la nostra guida su come abbinare al meglio il tubino nero per la primavera estate!

Puoi quindi indossare il tubino anche nel caso in cui tu non abbia nulla di particolare da fare, indossa le scarpe più comode e alla moda che hai nell’armadio e sfoggia il tuo look del giorno!

Ovviamente non può mancare una delle borse di tendenza per la primavera estate, per questo outfit il modello migliore è sicuramente la tote bag, ispirata alla classica borsa per la spesa è perfetta sia per un look da giorno che per un look da sera.

Se preferisci azzardare un po’ di più e spostare l’attenzione sugli accessori, non farti sfuggire la tendenza della borsa lucida e colorata. La rifinitura glossy, specialmente per quanto riguarda le borse firmate, renderanno il tuo look di classe e alla moda nonostante la semplicità.

Bene, dopo aver concluso l’outfit non ti resta che pensare al make up del giorno! Per dare luce al look opta per un ombretto color pastello e delle ciglia ben definite e voluminose. Forse non lo sia, ma le nuances pastello sono tra le tendenze trucco della primavera estate!