Il look della domenica ricorda le sere d’estate

Un look semplice ma d’effetto, l’outfit della domenica è romantico, fresco e ideale per affrontare questo clima primaverile. Se hai in programma una passeggiata con le amiche o un pranzo fuori in una località di mare, questo outfit è perfetto per te.

Tira fuori dal guardaroba un must di stagione, sfoggialo con stile ed eleganza per la giornata di oggi e rendilo più glamour con l’aggiunta dei giusti accessori. Ecco cosa potresti indossare oggi!

Cosa mi metto oggi? Il look del giorno è fresco e primaverile

Un capo d’abbigliamento must have della primavera estate è l’abito. Brand e maison propongono vestiti minimal, abiti con frange e con dettagli vistosi, per questo look della domenica potresti optare per uno degli abiti di tendenza per la bella stagione.

Per l’outfit del giorno, se ami lo stile anni Novanta, ti suggeriamo di indossare l’abito lungo minimal, sempre più in voga per la bella e calda stagione. Per un tocco più eccentrico e vivace potresti abbinare il tuo vestito ad un sandalo con zeppa, oltre ad essere versatile e di tendenza è anche una calzatura comoda per l’estate.

Il modello mules è sicuramente quello più richiesto dalle donne di tutte le età, è pratico da indossare e si adatta ad ogni tipo di outfit. Lasciati ispirare dai modelli più belli di sandali con zeppa per quest’estate!

L’accessorio a cui una donna non può assolutamente rinunciare per nessuna ragione al mondo è la borsa. Sempre più in voga per questa primavera estate la borsa a secchiello, un modello tanto amato da diversi anni quasi da diventare un evergreen. Sfoggiare la borsa a secchiello su abiti freschi e leggeri è l’ideale per chi desidera dare un tocco glamour in più al look.

Se non ne hai ancora una nel tuo guardaroba, puoi rimediare subito: scegli una delle borse a secchiello più cool per questa primavera, sfoggiala con stile sui tuoi look primaverili ed estivi!

Personalizza il look con accessori di tendenza, come la collana con il ciondolo che richiama il mondo degli animali, gli orecchini a cerchio e gli occhiali da sole più belli del momento! Il tuo look della domenica è pronto per essere sfoggiato con stile per tutto il giorno. Nel caso in cui dovessi rientrare la sera, porta con te un giubbino di jeans.