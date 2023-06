Sandali con zeppa: i modelli dai quali lasciarsi rubare il cuore nell’estate 2023

Dalle passerelle sino al mare ed in città, i sandali con zeppa sembrano essere la calzatura che ameremo di più durante i mesi estivi: ecco i modelli da acquistare prima di subito.

Volendo ricorrere ad una similitudine potremmo definire la moda come un perpetuo déjà-vu, fatto di un ciclico susseguirsi di grandi e piccoli ritorni. Il ritorno, in questo caso enorme, che sta attualmente dominando la scena è senza ombra di dubbio il Nineties Revival sulla bocca di tutti: siamo, un passo alla volta, tornati ad indossare pantaloni a vita bassa che mai avremmo pensato di rivedere nella nostra vita – e nella nostra cabina armadio – nello stesso modo in cui abbiamo ricominciato ad amare ombretti colorati e lipgloss nel make-up.

Una delle maggiori ricomparse del periodo, però, riguarda le scarpe della primavera/estate e costituisce una delle presenze più ingombranti nel panorama tendenze odierno: sì, stiamo ovviamente parlando della riaccesa passione per le zeppe, le quali hanno ripreso a comparire su sandali e ciabattine ma anche su sneakers, pumps e mocassini sottoforma di platform.

Quali sandali con zeppa acquistare in vista dell’estate: i modelli più in voga quest’anno

Un valido motivo per concedere loro una chance? Se il loro ritorno in auge non dovesse essere sufficiente, forse sarebbe bene specificare come queste siano in grado di aggiungere preziosi centimetri alla silhouette, regalando ad essa nuovo slancio in altezza. Ma c’è di più: il fatto che quest’ultima sia distribuita non più solo sul retro (con il tacco) bensì anche sul davanti della calzatura fornisce al piede insperato comfort. Vi abbiamo convinti? Noi speriamo di sì, anche perché abbiamo già provveduto a stilare una mini classifica comprensiva dei migliori modelli di sandali con zeppa in circolazione.

Estate quest’anno non significa soltanto sole e mare, ma significa anche tornare a sfoggiare le nostre ex-calzature preferite: i sandali da avere assolutamente nel 2023 vantano infatti due caratteristiche fondamentali quali il plateau oppure la zeppa. Versatili e allo stesso tempo confortevoli, questi si prestano ad essere indossati con una certa nonchalance in più e più occasioni.

Stiamo per addentrarci nel periodo favorito quando si tratta di cerimonie e matrimoni, e si dà il caso che i sandali con zeppa siano perfetti per una giornata in città come anche per prendere parte ad una di queste. Se nel primo caso il modello da scegliere ricadrà su di una comoda mules, nel secondo il prediletto sarà piuttosto un sandalo alto dotato di maxi platform. Ma, per una dose di chiarezza approfondita, vediamo ora dunque insieme nello specifico i modelli maggiormente di tendenza da indossare per essere comode e alla moda nei prossimi mesi.

Sandali con zeppa alta (anzi altissima): le mules

Complice l’annunciata nonché rinnovata passione per l’estetica anni Duemila, le mules sembrano essere di recente tornate alla ribalta. Si tratta di comode calzature a ciabatta, declinabili sia in versione flat, che ora con platform e zeppa. Tra i sandali con zeppa alta, le suddette slip-on assicurano un tocco giovanile aggiuntivo misto a una comodità senza eguali.

Sandali con zeppa eleganti e sofisticati

Dai colori allegri e le linee tradizionali, l’ultima versione di sandali con zeppa eleganti si caratterizza di materiali di ultima generazione che spaziano dalla vernice riflettente sino ad approdare nel raso cangiante, arricchiti di strass ed applicazioni gioiello per mostrare ancor maggiore sfarzo. Essi sono perfetti da indossare sotto ai lunghi abiti floreali tanto in voga, come anche sotto a vestiti ben più impegnativi in vista di una cerimonia oppure abbinati a chemisier e slip dress per una serata speciale fuori.

Anche le espadrillas si fanno sandali con zeppa

A dispetto di qualsivoglia moda passeggera, se c’è una calzatura estiva che non muore mai questa è sicuramente l’espadrillas. Sì, faranno parte delle tendenze da non perdere anche per quanto riguarda l’estate 2023 e sì, anche loro subiranno l’influenza degli anni Duemila. Realizzate in tela di cotone e iuta, le versioni attualmente da prediligere si alzano grazie a zeppe e platform sino ad essere concepite come le scarpe ideali sia per andare in spiaggia che per fare una tranquilla passeggiata in città.

Tra i modelli più cool della stagione sono da annoverare sicuramente le espadrillas con zeppa in rafia in corda, le quali costruiranno un ponte immaginario tra la moda dal gusto minimalista ed un’estetica più rustica. I colori su cui puntare? Grezzi e chiari come nel caso di tonalità naturali e neutre, ad accompagnare perfettamente qualsiasi outfit, oppure ancora vivaci ed allegri toni pastello proprio come le tendenze comandano.