Il look del giorno dall’aspetto romantico e dolce

Un outfit dolce e romantico da indossare in questo mercoledì di primavera, ecco il look del giorno proposto oggi!

Dalle calde giornate di sole estive, gran parte dell’Italia è tornata alle temperature di mezza stagione, tanto da dover affrontare anche forti venti e temporali. Ciò comporta nuovamente ad un cambio look! Bisogna assolutamente farsi trovare pronte con un outfit perfetto per affrontare il calo di temperatura.

Cosa indossare oggi? Il look del giorno che ti proponiamo è minimal ed elegante, perfetto come look da ufficio o da sfoggiare nel caso in cui tu abbia un appuntamento importante. Indossa le scarpe più chic del momento e non passerai inosservata. Ecco il look del giorno proposto da Pourfemme.it!

L’outfit semplice ma d’effetto

Cerchi idee per un look semplice ma alla moda e romantico? Abbina questi capi d’abbigliamento e otterrai un look a dir poco strabiliante! Personalizzalo con i tuoi accessori preferiti per dare un tocco di luce e stile in più al look. Il primo capo d’abbigliamento che ti suggeriamo di indossare in questo mercoledì di primavera è la camicia bianca, un indumento di tendenza per la bella stagione.

Scegli il modello che più ti piace, così da poterlo indossare anche nelle calde sere d’estate, il tessuto più richiesto è sicuramente il lino, perfetto per un look sia elegante che più casual che potrai indossare fino a settembre inoltrato.

La camicia bianca sta bene su tutto, dal classico jeans al pantalone a sigaretta, per questo look del giorno ti proponiamo di indossare la gonna longuette tornata di moda per quest’anno. Puoi scegliere uno dei modelli più in voga del momento per valorizzare la tua silhouette, dalla gonna a ruota a quella a tubino, son tutte versioni che si adattano perfettamente ad ogni contesto, anche quello più formale.

Per concludere il look potresti indossare delle scarpe eleganti e comode, il modello più amato del momento sono le scarpe Mary Jane. Abbinarle è semplicissimo, oltre ad indossarle sotto questo look del giorno potresti prenderle in considerazione per tantissimi altri outfit primaverili ed estivi.

Indossa la tua borsa preferita, la grandezza sceglila in base a ciò che dovrai fare. Sicuramente con un look così casual chic potresti sfoggiare una borsa a mano total black con dettagli dorati. Impreziosisci il look con una collana con pendente e degli orecchini a cerchio della stessa nuance.