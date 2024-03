Cosa mi metto oggi? Un sabato all’insegna della moda e dell’eleganza

L’outfit perfetto del fine settimana. Scopri il look del giorno da indossare oggi!

Metti da parte i look casual e pratici della settimana e lascia spazio ad outfit più eleganti e di classe. Per iniziare al meglio il fine settimana non puoi non optare per un look semplice ma decisamente d’effetto.

Il look del giorno che ti proponiamo oggi è perfetto anche per questa sera, sbizzarrisciti con gli accessori per dare luce all’outfit e azzarda anche con il make up occhi e labbra.

Per un tocco di stile in più potresti provare a creare un look monocolore, per questo motivo ti suggeriamo di dare un tocco di colore in più con i vari accessori come orecchini e collane.

Il look del giorno del sabato ti farà innamorare

L’outfit che ti proponiamo oggi è versatile, puoi decidere il tipo di maglia da indossare e gli accessori che più ti piacciono per personalizzare il più possibile il look.

Per un sabato all’insegna della moda non può assolutamente mancare il blazer, un capospalla perfetto per la stagione da indossare in qualsiasi occasione. Elegante ma non troppo, scegli il modello che più si avvicina al tuo stile e sfoggialo con tutto lo stile che hai!

Il blazer, che sia corto, lungo o oversize, è un capo d’abbigliamento super versatile: può dare quel tocco in più ad uno stile casual o rendere ancora più elegante uno stile più raffinato, lo puoi indossare nel periodo delle mezze stagioni e abbinarlo in mille modi differenti. Insomma, non puoi non averne almeno uno nel tuo guardaroba!

Nell’armadio avrai sicuramente anche un modello di pantaloni diventato ormai un evergreen di stagione: il pantalone a palazzo. Oltre ad essere un pantalone senza ombra di dubbio super elegante, si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di outfit, dal più semplice al più elaborato.

Sceglilo a vita alta e abbinalo ad una t-shirt o una blusa da inserire all’interno del pantalone. Impreziosisci il tutto con una cintura gioiello total black.

Per il fine settimana puoi mettere momentaneamente da parte le tue comode sneakers e indossare uno dei migliori modelli di scarpe basse eleganti. Se non ami i tacchi, questo tipo di calzatura è perfetta per te.

Il pantalone a palazzo, inoltre, si sposa perfettamente con il modello senza tacco, in questo caso potresti privilegiare le scarpe a punta o il classico mocassino dalla nuance chiara e semplice. Concludi con una borsa piccola e il risultato sarà eccezionale!