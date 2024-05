Il look del mercoledì è fresco e giovanile

Cosa indossare oggi per un mercoledì all’insegna della moda e della semplicità? Ecco un look leggero, semplice e veloce da abbinare. Con questo look, indipendentemente da ciò che andrai a fare, vai sul sicuro.

Personalizzalo con i giusti accessori e scegli la scarpa in base a come è strutturata la tua giornata! Il risultato sarà davvero incredibile e tutti ti faranno i complimenti.

Cosa mi metto oggi?

Crop top sempre più corti e alla moda, l’addome in vista è una delle tendenze di questa primavera estate che conquista le teenager e le donne di tutte le età.

Sempre più cool e chic indossare un crop top dall’aspetto semplice e basic, per un look più raffinato potresti optare per un modello serale con maniche a sbuffo o drappeggiate. La tendenza del momento vede i crop top abbinati ad un blazer over portato solo sulle spalle, senza essere completamente indossato.

Quale crop top indossare per oggi? Il nostro suggerimento del giorno è di privilegiare un modello asimmetrico in tinta unita, anche un total white andrà più che bene. Se preferisci un look più colorato e acceso, opta per un fucsia, un verde o un blu elettrico. I crop top sono la tendenza della primavera estate da non lasciarsi sfuggire, anche un capo d’abbigliamento basic ti permetterà di ottenere un look alla moda e decisamente d’effetto!

Il top è perfetto da indossare con pantaloni a vita alta, evita i modelli skinny così da creare il giusto equilibrio tra i due capi d’abbigliamento. Quindi privilegia tutti quei modelli a gamba larga, come i pantaloni a palazzo, i boyfriend jeans e i tanto amati baggy con una vita media.

Per un look casual da giorno indossa i tuoi jeans preferiti, il denim inoltre è una delle tendenze del momento da non farsi sfuggire. Per un look total denim potresti optare per un abbinamento con una giacca di jeans dal taglio dritto e corto, così da lasciare il crop top protagonista del look.

Concludi il look con i giusti accessori. Metti in risalto il viso con un make up leggero e neutro, focalizzandoti su un trucco labbra più marcato. Aggiungi orecchini maxi da mettere in vista e una collana perfetta con il top asimmetrico.

Per quanto riguarda la borsa, invece, lasciati ispirare dalla tendenza see through e sfoggia la tua borsa in PVC tanto amata! Un modello trasparente che permette di ottenere un look più sbarazzino e alla moda. Lo trovi anche tra le borse di tendenza della primavera estate.