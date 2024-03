Cosa mi metto oggi? Il look del giorno dal carattere deciso e determinato

Cosa mi metto oggi? Vestiti così e il tuo look del giorno sarà strabiliante! Potrai indossarlo tutto il giorno, sera compresa.

Trovare il look adatto per il giorno non sempre è così semplice. Ti sarà sicuramente capitato di aprire il guardaroba e ritrovarti di fronte ad una vasta scelta di capi d’abbigliamento che, però, ultimamente sembrano non soddisfarti più di tanto.

Eppure basta davvero poco per dare vita a look strabilianti e talvolta anche un po’ sbarazzini, se ami lo stile minimal ma allo stesso tempo che sia d’effetto questo look del giorno sarà perfetto per te.

Se hai bisogno di fare un cambio look per la sera sappi che con questo outfit ti basterà giusto qualche piccola modifica. Perfetto per una passeggiata con le amiche o per un appuntamento informale, con l’arrivo delle giornate primaverili è giunto il momento di tirare fuori un capo d’abbigliamento che hai abbandonato per molto tempo…

Il look del giorno sbarazzino e alla moda

Le fashion blogger e le influencer non hanno rinunciato a questo indumento nemmeno nel periodo invernale, per te quindi è giunto il momento di tirarlo fuori e sfoggiarlo con tutto lo stile che hai.

Stiamo parlando della minigonna in stile anni Sessanta, scegli il modello che più ti piace e sfoggialo con stile ed eleganza durante il giorno. Se hai un appuntamento al mattino presto ti suggeriamo di indossare dei collant leggeri velati, altrimenti lascia le gambe scoperte in quanto ci penseranno le calzature scelte a ripararti.

Per questo outfit, infatti, ti suggeriamo di indossare degli stivali alti perfetti per rimanere un po’ nel mood autunnale e invernale prima di lasciare spazio a sandali e scarpe più leggere. Da qualche tempo è tornato di moda lo stivale cuissard, il modello alto che arriva fino alla coscia e slancia la figura se indossato con una minigonna. Ecco perché potresti non aver bisogno dei collant!

Per concludere questo outfit e renderlo più elegante, opta per una camicia bianca, il capo d’abbigliamento perfetto sia per il giorno che per la sera. Ti suggeriamo un modello crop per uno stile più giovanile e alla moda, un modello over per un look più sbarazzino, mentre se cerchi qualcosa di più raffinato scegli una camicia dal taglio dritto!

Non osare con gli accessori in quanto lo stivale sarà protagonista assoluto del look. Concludi con una giacca di pelle o un trench e il risultato sarà a dir poco favoloso!