Il primo look di maggio è fresco e primaverile

Outfit semplice e leggero, scopri come trascorrere al meglio il primo giorno del mese di maggio!

Un altro giorno di festa è finalmente arrivato, se sei a casa per il tuo giorno di riposo non puoi non scegliere un outfit leggero e confortevole. Insieme alla festa dei lavoratori, è arrivato anche il mese di maggio… come vestirsi per l’occasione? Ecco i nostri consigli per il look del giorno!

Il look del primo giorno di maggio

Visto le alte temperature primaverili, potresti ritrovare la comodità nelle gonne di tendenza per la primavera estate. Il modello più in voga specialmente tra le influencer è l’effetto pelle in versione mini. La mini gonna, quindi, è un grande must di stagione.

Se preferisci qualcosa di più semplice ma comunque d’effetto, opta per una gonna dalla fantasia floreale. Puoi optare per un modello a ruota o una versione più sbarazzina con l’aggiunta di frange. La gonna a ruota, inoltre, si presta a tantissime occasioni: puoi indossarla in versione sporty chic con un paio di sneaker di tendenza, oppure abbinarla a bluse e camicie eleganti con tacco décollete.

Il look del giorno che ti suggeriamo privilegia la comodità e la praticità, quindi sopra ad un gonna potresti indossare tranquillamente la classica t-shirt bianca con maniche corte o un crop top per rimanere più leggeri. Lascia che la fantasia floreale della gonna sia protagonista del look, quindi opta per un capo d’abbigliamento monocolore dalle tonalità chiare.

Per completare il look potresti optare per una scarpa di tendenza, comoda e raffinata. Se hai in previsione un aperitivo con le amiche in un locale chic, potresti optare per un paio di kitten heels con un tacco di circa 5 cm. Altrimenti, cerca il tuo modello preferito di scarpe comode e raffinate di tendenza per la primavera!

Non solo moda, oggi vogliamo proporti anche un cambio look per iniziare a prepararti all’arrivo dell’estate. Per dare una svolta al tuo look potresti optare per un nuovo taglio di capelli, come il tanto amato caschetto in versione long, oppure personalizzare la chioma con una frangia lunga a tendina, ideale su capelli medi e lunghi.

Per una messa in piega diversa dal solito, specialmente se porti i capelli corti, potresti optare per una piega effetto spettinato. In caso di capelli lunghi, invece, opta per una coda bassa al posto delle acconciature più elaborate e difficili da fare. Scopri, quindi, le tendenze in fatto di capelli per la primavera!