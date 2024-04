Cosa mi metto oggi? L’outfit elegante con tocco di stile anni ’90

Come mi vesto oggi? Il look del giorno è chic e romantico! Scegli questi capi d’abbigliamento e il risultato finale sarà strabiliante.

Da nord a sud il clima sembra essere ballerino, c’è chi ha già messo da parte i capispalla e chi, invece, è ancora in giro con smanicati e giacche di mezza stagione. Per il look del giorno ti suggeriamo indumenti che possano andar bene in qualsiasi contesto, puoi arricchirli con i vari accessori per renderli più eleganti, oppure rimanere sul classico e optare quindi per un look minimal.

Quale look sfoggiare oggi?

Il look del giorno ti piacerà senza ombra di dubbio. Una volta indossato avrai voglia di personalizzarlo e di sfoggiarlo in più occasioni!

Lunga oltre il ginocchio, la gonna longuette è perfetta per chi è alla ricerca di un look versatile e pratico da indossare tutto il giorno. Per un outfit da ufficio o per una passeggiata con il partner, questo modello di gonna ti permette di ottenere look alla moda e sporty chic.

La longuette, infatti, è un tipo di gonna che si sposa perfettamente sia con una sneaker bianca bassa che con un sandalo con tacco alto per le occasioni più formali e importanti. Inoltre puoi trovare tantissimi modelli che più si avvicinano al tuo stile, da quello seducente e aderente a tubino al modello più giovanile e sbarazzino a campana.

Se hai i dubbi su quale tipo di modello indossare, non perdere la guida su come scegliere la gonna longuette e scopri anche quali sono gli abbinamenti di tendenza per questa primavera estate!

Per mantenere un look sensuale e romantico ti suggeriamo di abbinare alla tua gonna un body cut out sui fianchi. Una tendenza che sta prendendo sempre più piede nel mondo della moda, mette in risalto il busto ed è perfetto per chi è alla ricerca di un tocco di sensualità ed eleganza.

Ora puoi selezionare la scarpa da indossare oggi. Se hai intenzione di stare tutto il giorno fuori ma non vuoi rinunciare all’eleganza, puoi scegliere delle scarpe di tendenza dal tono elegante e dallo stile bon ton: le kitten heels.

Questo modello di scarpa ha un tacco che non supera i 5 cm, la comodità quindi non mancherà di certo. Un tocco di stile anni Novanta che renderà il tuo look ancora più chic!