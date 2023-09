Il body che lascia intravedere i fianchi è il nuovo must di stagione: da Elisabetta Canalis a Cristina Marino

I body che lascia intravedere i fianchi, un must di stagione che ormai è diventato popolarissimo sui social network e in televisione.

Nel frenetico mondo della moda, le tendenze vanno e vengono più velocemente di quanto possiamo immaginare. Si rende sempre più difficile rimanere al passo con i tempi delle nuove tendenze. C’è un nuovo must-have che sta facendo impazzire tutte le fashioniste, dalle celebrità di Hollywood alle influencer di Instagram: il body cut-out. Questa audace scelta di stile ha catturato l’immaginazione di molti.

La tendenza del body che lascia intravedere i fianchi

Il body cut-out è esattamente ciò che suggerisce il nome: un body con aperture strategiche che mettono in mostra i fianchi o le costole. Questa nuova moda è conosciuta come “cut out“, ed è diventata virale tra le celebrità di tutto il mondo. Da Elisabetta Canalis a Cristina Marino, molte star lo hanno adottato, e il trend si sta rapidamente diffondendo. Si adatta al corpo di ogni donna, dalla più formosa a quella longilinea, la tendenza del momento mette in risalto diverse parti del busto che risultano molto facili da combinare.

Un look versatile e per ogni occasione

La bellezza del body cut-out è che si può essere indossato in qualsiasi occasione. È una scelta versatile che può essere indossata sia per uno stile street wear che per un look più elegante e casual. Questo lo rende adatto a una vasta gamma di eventi, dal pranzo con le amiche a una serata in discoteca. Persino a una passeggiata nel parco, si può abbinare questo stile di top ad una morbida tuta.

Un tocco di sensualità e sfacciatezza

Una delle ragioni per cui il body cut-out ha catturato l’attenzione è il suo tocco di sensualità e sfacciatezza. Le aperture posizionate strategicamente aggiungono un elemento sexy al look, senza essere eccessivamente provocanti. È una scelta di stile che permette alle donne di esprimere la loro fiducia in sé stesse e la loro personalità audace. Per le donne che non vogliono mostrare il loro décolleté e prediligono tenerlo ben nascosto, questa è una alternativa validissima per mostrare un’altra parte del corpo altrettanto provocante.

Come indossare il body con stile

Per adottare il trend del body cut-out con stile, è importante considerare alcuni consigli. In primo luogo, scegliere l’apertura che ti fa sentire più a tuo agio: fianchi o costole. Successivamente, abbinare il body a pantaloni o una gonna che completino il look. E, infine, non dimenticare gli accessori – un paio di tacchi alti e una borsa chic possono fare la differenza. Mentre, se sei una donna più sportiva e dinamica, questo top sarà perfetto con una tuta o dei pantaloni cargo.