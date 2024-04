Per una passeggiata in centro, questo è il look del giorno perfetto

Se non sai cosa indossare per un giro in centro, ti suggeriamo questo look del giorno!

Anche la Pasqua è passata, trascorrere i giorni di festa con amici e parenti è sempre piacevole. Oggi è Pasquetta, solitamente in questo giorno le gite fuori porta sono quasi d’obbligo.

Se il tempo te lo permette puoi organizzare una grigliata in giardino o fare una gita in montagna e organizzare un picnic fai da te.

Nel caso in cui tu viva in città o sia in visita in una delle città italiane più belle, ti suggeriamo un look del giorno comodo e pratico per fare piacevoli passeggiate in centro.

L’outfit consigliato qui sotto è ideale anche per un aperitivo con le amiche nel tardo pomeriggio, evita di fare lunghissime camminate in quanto le calzature proposte potrebbero provocarti dolore ai piedi!

Ecco, quindi, il look del giorno perfetto per Pasquetta!

Cosa mi metto oggi per passeggiare in città

Anche se poco gettonati nell’ultimo periodo, i jeans skinny sono un must di stagione. Stanno bene con qualsiasi tipo di scarpa e capospalla, possono essere eleganti oppure estremamente casual, tutto dipende da come li abbini.

Se non sei certa del modello skinny, ti suggeriamo di leggere la guida su a chi stanno bene e come abbinare i jeans skinny!

A questo punto non ti resta che scegliere l’abbinamento ideale. Per un look più elegante opta anche per una camicia total white, altrimenti una semplice t-shirt a manica corte con dettagli in glitter potrebbe aiutati a ottenere un look più casual e sportivo.

Qualsiasi capo d’abbigliamento tu abbia scelto puoi decidere di abbinarlo a uno dei modelli di cardigan più in voga della stagione. Qui ti proponiamo ben 10 idee da copiare per indossare il tuo cardigan in maniera semplice ma originale!

Tanti anni fa sono state addirittura definite poco femminili, ad oggi sono una delle scarpe della primavera estate più richieste in assoluto. Stiamo parlando delle ballerine, i brand e le case di moda propongono da diverso tempo modelli molto più belli, chic e di classe.

Da indossare nel caso in cui tu abbia voglia di un look elegante ma confortevole, le ballerine sono scarpe basse pratiche per un look da giorno. Se non le hai mai prese in considerazione, prova a cercare il modello che più si avvicina al tuo stile e vedrai che una volta provate non potrai più farne a meno!