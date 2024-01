Rossetto rosso come ombretto: la nuova tendenza make up per il 2024

Nuova tendenza make up per questo 2024: il rossetto non va più sulle labbra, ma va usato come ombretto!

Il protagonista delle ultime tendenze beauty degli scorsi anni è stato sicuramente lo sguardo. Nel 2023 abbiamo visto impazzare il Siren eye o il Mermaidcore sui Red Carpet più famosi.

Le sirene ci hanno guidato nel 2023 con gli ombretti wet: pagliuzze irridescenti applicate sulle palpebre per sembrare ammalianti e accattivanti come queste figure mitologiche.

Si otteneva un effetto “bagnato” sull’occhio.

Questo trend sarà alla moda anche in questo 2024, ma con una agggiunta particolare. Se si vuole ottenere un effetto wet, quale prodotto migliore se non il rossetto applicato sulle palpebre?

Scopriamo insieme di cosa tratta questa ultima stravagante tendenza!

Tendenze make up 2024: sguardo wet con il rossetto al posto dell’ombretto

Su TikTok sta impazzando questo nuovo trend che sta coinvolgendo il web. Molte creator ci mostrano come applicano il rossetto sulle loro palpebre per ottenere un trucco occhi bagnato. Chi l’avrebbe mai pensato!

Qualcuno prova ad osare utilizzando una tinta labbra sul Borgogna, il colore del momento ispirato al vino rosso.

C’è chi ha già provato questo trend e chi mente. E’ vero che i prodotti beauty funzionano meglio se applicati sulle parti del corpo o del viso per cui sono stati creati, ma questo non vieta alla tua creatività di provare nuovi metodi innovativi e più economici.

La zona degli occhi è molto delicata e quindi va trattata con cura. Il nostro consiglio è quello di utilizzare dei prodotti di routine che siano efficaci e buoni e, soprattutto, che non siano scaduti.

Usa uno struccante non troppo aggressivo, ma che ti permetta di eliminare ogni piccolo residuo di make up. Il rischio di una infezione è dietro l’angolo.

Sfrega in modo leggero e sciacqua bene il rossetto dalle tue palpebre prima di passare allo struccante.

Ma come faccio ad applicare questo prodotto come ombretto? Scegli un rossetto tra le palette dal color vino e stendilo sulle palpebre.

Parti all’angolo interno dell’occhio e diffondi il rossetto su tutta la parte mobile. Copri tutto, anche la curva sotto l’arcata sopraccigliare.

Stendi bene bene il prodotto e finisci il trend del 2024 con una bella passata di mascara nero sulle tue ciglia. Avrai uno sguardo bagnato, ma anche accattivante.

Non serviranno più tanti prodotti diversi per realizzare il wet eye, ma solo uno che va bene sia per le tue labbra che per le tue palpebre.

Provare per credere!