Non sai riconoscere se i tuoi prodotti make up sono scaduti? Scopri il trucchetto infallibile!

Non sai più cosa sia scaduto o meno nel tuo beauty per il make up? Scopri con noi quali sono i trucchetti per capirlo. Ad ogni prodotto, il suo metodo

Buttare via i cosmetici non è affatto facile, soprattutto se si tratta di quei prodotti che indossi tutti i giorni e che porti sempre con te.

Il make up non costa poco ed il pensiero di doverlo cestinare senza nemmeno averlo usato fa sentir mancare la terra sotto i piedi.

Rispettare la data di scandenza dei cosmetici è quasi un obbligo. Se dovessi utilizzare un prodotto vecchio potresti ottenere dei risultati pessimi.

Molti prodotti, inoltre, diventano inefficaci una volta superata la scadenza.

Ogni cosmetico presenta la sua data di scadenza ed è solitamente rappresentata con un disegno di un vasetto di crema aperto.

Scritto al suo interno troverai per quanto tempo potrai utilizzare quel prodotto una volta che lo avrai aperto.

I numeri scritti sono un parametro di riferimento, ma se non conservi al meglio il tuo make up potresti finire per buttarlo anche prima.

Abbiamo, però, scovato un trucchetto infallibile per ogni prodotto make up. In questo modo potrai capire se dovrai buttare o meno il tuo cosmetico.

Scoprilo con noi

Ad ogni prodotto make up il suo tempo limite. Scopri quando i tuoi cosmetici scadono

Adesso ti sveleremo come capire se il tuo prodotto make up è da buttare o meno. Per ogni cosmetico troverai anche alcuni trucchetti semplici per allungare il suo periodo di vita prima dell’arrivo della data di scadenza.

Tieni alla tua pelle a partire dal tuo beauty!

Mascara, eyeliner liquidi e matita occhi

Questi prodotti vengono applicati sugli occhi e quindi è importante non rischiare, perché i batteri si accumulano facilmente all’interno di questi cosmetici ed è un attimo che te li ritrovi sugli occhi.

Cambia questi prodotti ogni 3 o 6 mesi. Non storcere il naso, questo dettaglio è veramente importante!

Correttori e fondotinta

Per un anno intero, solitamente questi prodotti rimangono freschi e liquidi. Se vedi che il tuo correttore o fondotinta ha cambiato colore o consistenza dall’inizio del suo utilizzo, gettalo subito nella pattumiera. Meglio sostituire questo prodotto con un altro nuovo. Prodotti per le labbra

Lucidalabbra, rossetti e matite per le labbra possono essere applicati per un anno. Se vedi, però, che cambia qualcosa nella sua qualità, cambialo subito.

Vuoi far durare più a lungo il tuo rossetto? Asciuga e pulisci il prodotto ogni volta che lo applichi.

Contorno occhi

Anche in questo caso, corri molti rischi se applichi dei prodotti scaduti di questo genere vicino ai tuoi occhi. Utilizza questi cosmetici non oltre i 6 mesi dal momento dell’apertura.

Cipria Un anno e poi sono da buttare. Se vedi che la consistenza o la qualità cambia, gettali anche prima dei 365 giorni.

Questo è solo uno dei prodotti make up che dovresti portarti sempre con te, scopri gli altri 4! Crema idratante Il tuo prodotto si trova in un barattolo o in un tubo? Nel primo caso, puoi utilizzarlo fino a sei mesi, nel tubo invece per un anno intero. Trucchetto: utilizza un dischetto di cotone o una spatolina per il trucco per prelevare la crema idratante all’interno del barattolo. In questo modo eviterai la diffusione dei batteri dalle tue mani al prodotto. Struccanti Otto mesi e poi buonanotte ai suonatori. Se dovessi utilizzarli oltre la data di scadenza, otterresti solo problemi e diturbi.