Rossetto marrone, a chi sta bene e come farlo durare a lungo: tips da seguire

Il rossetto marrone sta bene a tutte? Ecco come applicarlo e soprattutto come farlo durare più a lungo!

Il rossetto è uno dei prodotti beauty a cui un’appassionata di make up difficilmente riesce a rinunciare. Una delle tendenze che sta spopolando sempre di più specialmente in questi mesi autunnali è il rossetto marrone.

Una nuance particolare molto lontana dal classico nude di tendenza ormai da diversi anni, il rossetto marrone richiede alcune accortezze per far sì che il trucco sia impeccabile per tutto il giorno.

A chi sta bene il rossetto marrone e come farlo durare a lungo? Ecco alcune tips da seguire se hai intenzione di stendere sulle tue labbra un rossetto dalla nuance brown!

Il rossetto marrone è la tendenza del momento

Il marrone è senza ombra di dubbio il colore che richiama la stagione autunnale, è meraviglioso in tutte le sue sfumature e difficilmente lascia passare inosservate.

Oltre ai look fatti di sfumature di marrone e accessori che richiamano le nuance autunnali, il marrone si declina anche nel rossetto di tendenza dell’autunno inverno 2024 – 2025. A chi sta bene?

Innanzitutto è importante sapere che esistono tantissime tipologie di marrone e di conseguenza il risultato finale può variare in base al proprio incarnato, colori degli occhi e dei capelli. Anche lo stile gioca un ruolo molto importante.

Il rossetto marrone, in realtà, sta bene a tutte, l’importante è saper individuare la sfumatura adatta al proprio incarnato e al tipo di labbra. Un rossetto eccessivamente chiaro, infatti, può rendere le labbra molto sottili, mentre una nuance scurissima potrebbe appesantire il look.

Anche il finish non è da sottovalutare: per un tocco di luce in più al viso è importante avere di base una carnagione dorata, mentre il finish opaco potrebbe star bene alla maggior parte delle persone.

Come fare durare il rossetto più a lungo? Innanzitutto prepara le labbra, quindi dopo aver effettuato la tua solita skincare routine, applica il balsamo labbra per rendere la pelle più morbida e idratata. Per esaltare il colore ed evitare le sbavature, è importante applicare un primer labbra. Lascialo asciugare per qualche istante, dopodiché procedi con il trucco labbra.

Delinea il contorno con una matita della stessa nuance del rossetto, infine stendi la tinta marrone.

Per non appesantire maggiormente il viso il suggerimento è quello di optare per un trucco occhi neutro e delicato. In alternativa, se l’obiettivo è quello di azzardare con i colori, crea uno smokey eyes leggero.