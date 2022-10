Rock The Runway: SHEIN for All. Moda e musica insieme in passerella

Uno show unico ha stupito il pubblico, unendo moda e musica: Rock The Runway: SHEIN for All. L’iniziativa di SHEIN, e-retailer di moda e lifestyle diffuso a livello globale, ha infatti presentato le nuove collezioni autunno-inverno 2022 aLos Angeles in modo accattivante e innovativo, strutturando una ricca scaletta di esibizioni musicali, con artisti internazionali del livello di Avril Lavigne, Shenseea e Ylona Garcia, e di emozionanti performance di ballerini professionisti. Questo evento è stato trasmesso in streaming tramite l’App SHEIN e via social.

La presentazione delle collezioni autunno/inverno 2022

Moda e musica si sono intrecciate strettamente, tanto che gli artisti hanno indossato, durante lo show, i capi delle collezioni del marchio SHEIN e di SHEIN X, Frenchy, SXY, Modely e MOD, ROMWE e DAZY.

Inoltre, questa speciale passerella ha sancito il debutto della collaborazione fra il marchio MOTF e il rinomato fashion designer Christian Siriano, con la collezione After Work.

Gli artisti in programma

Diversi cantanti si sono succeduti durante lo show, per questa seconda edizione del Rock The Runway, diventando parte integrante della sfilata e della presentazione delle nuove collezioni per ogni marchio.

Si sono esibite l’icona della musica pop punk Avril Lavigne, per ROMWE, la cantante giamaicana Shenseea, per SHEIN, e la cantautrice filippino-autraliano Ylona Garcia, per DAZY.

In più, il programma ha compreso le performance di Brooke Eden, per SHEIN MOD, di Alexander Jean, per SHEIN SXY, di Victoria Kimani, per SHEIN BAE, di Owenn, per SHEIN Modely, di The Future X, per SHEIN X e di Haley Reinhart, per SHEIN Frenchy.

Il video musicale di Avril Lavigne

Come se non bastasse, l’evento si è trasformato in un vero set e ha fatto da cornice al video musicale per la canzone ‘Bite Me’ di Avril Lavigne. La cantante, che in questo periodo sta percorrendo le tappe del tour dell’album Love Sux (Elektra/DTA Records), è rimasta estremamente colpita dall’organizzazione di tutto lo show e dalla sua capacità di mescolare moda e musica, indossando lei stessa i vestiti della nuova collezione.

Dalle passerelle al sito di SHEIN: le novità di stagione

Concluso lo show, restano i nuovi capi da scoprire in prima persona sul sito di SHEIN e da acquistare in tutta comodità. Per chi cerca ispirazioni per arricchire il proprio guardaroba si possono trovare, fra le varie collezioni, proposte adatte a tutti: per un’occasione speciale, per essere impeccabili sul lavoro o per sentirsi a proprio agio nel tempo libero senza rinunciare a un tocco fashion.

Archiviati costumi e top estivi, è il momento di immergersi nella moda autunno/inverno, accaparrandosi, ad esempio, dei pantaloni in viscosa con piega, per un look business-chic senza rivali, un soprabito ampio e stiloso oppure concedendosi un favoloso e scintillante vestito da sera.

La magia del Rock The Runway non si ferma e dalla passerella di Los Angeles è pronta ad entrare nelle case di oltre 150 paesi nel mondo, per spargere abbondanti dosi di glamour, bellezza e buonumore.