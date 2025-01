Riso alla cantonese: la ricetta originale da preparare con ingredienti semplici a casa

Il riso alla cantonese è uno dei piatti più amati appartenenti alla cucina cinese. Grazie al suo sapore delicato, riesce a conquistare il palato non soltanto degli orientali, ma anche degli occidentali. Si tratta di un primo piatto ricco, che combina diversi ingredienti. Il vero protagonista è, però, il riso.

La ricetta originale è semplice e può essere preparata facilmente, con ingredienti freschi e facilmente reperibili. Scopriamo di più sulla ricetta originale del riso alla cantonese, da preparare con ingredienti semplici a casa.

Riso alla cantonese semplice e croccante: la ricetta originale da preparare facilmente

Piatto della cucina cinese, il riso alla cantonese è semplice, ma ricco di sapore. Si distingue per la sua preparazione veloce e la consistenza croccante, che riesce a esaltare il gusto degli ingredienti. È un primo piatto gustoso e bilanciato, che si presta perfettamente a un pranzo o a una cena in famiglia o con amici. Facile da cucinare, la sua preparazione richiede appena dieci minuti con una cottura di trenta minuti. Ecco gli ingredienti per quattro persone.

Ingredienti:

200 grammi di riso ribe

30 grammi di prosciutto cotto

50 grammi di pisellini

200 grammi di acqua

Olio di semi di arachide o di girasole q.b.

Sale fino q.b.

2 uova

Erba cipollina q.b.

25 grammi di vino di riso

Preparazione:

Per la preparazione del riso alla cantonese, per cominciare sciacquate il riso sotto l’acqua corrente, fino al raggiungimento dell’acqua trasparente. Versate, quindi, il riso in una pentola e ricopritelo di acqua. Coprite, quindi, con il coperchio – senza mai aprirlo – e mettete fiamma alta. Attendete che arrivi a ebollizione e fate, quindi, cuocere per un paio di minuti. Abbassate la fiamma al minimo e proseguite la cottura per dieci minuti circa. Fate assorbire l’acqua, alzando la fiamma se ancora non si è asciugata. Una volta fatto ciò, spegnete il fuoco e mantenete coperto lasciando riposare il riso per dieci minuti. Preparate, quindi, gli ingredienti tagliando il prosciutto cotto a cubetti e sbollentando i piselli per circa tre minuti. Scolate, quindi e sciacquate i piselli sotto l’acqua fredda. Continuate sbattendo le uova in una ciotola. Nel frattempo, mettete il wok sul fuoco e, quando sarà caldo abbastanza, versate l’olio di semi da far scaldare per, poi, aggiungere le uova. Cuocete, quindi, per un minuto a fiamma media, mescolando e unendo, poi, il riso da far saltare con le uova per un minuto. Aggiungete i piselli, il prosciutto cotto, sale e vino di riso. Fate saltare il tutto, a fiamma media, per circa tre minuti, facendo amalgamare gli ingredienti. Aggiungete, quindi, la salsa di soia, trasferendo il riso nel piatto con erba cipollina e buon appetito!

Il riso alla cantonese si può conservare, al massimo per due giorni, in frigorifero all’interno di un contenitore ermetico. Il riso ribe è il migliore per preparare il riso alla cantonese, ma potrebbe essere utilizzato anche il riso basmati. Per quanto riguarda gli ingredienti, il prosciutto cotto potrebbe essere sostituito con dei gamberetti, oppure si potrebbe optare per una ricetta vegetariana con tempeh o tofu. Scoprite anche la ricetta del risotto zucca e speck e del risotto allo zafferano.