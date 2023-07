Riprodurre musica sull’Apple Watch senza avere un iPhone a portata di mano: il trucco che pochi conoscono

Qualsiasi Apple Watch può riprodurre musica senza iPhone, il che è particolarmente utile per gli allenamenti all’aperto.

Per farlo, devi decidere quale musica ascolterai in anticipo. È abbastanza semplice se segui i passaggi giusti, tuttavia, ci sono alcuni trucchi per semplificare la sincronizzazione della musica con Apple Watch che devi assolutamente conoscere.

Apple Watch: come riprodurre la musica

Per cominciare, la tua musica deve essere nell’app Music di Apple sul tuo iPhone, prima che possa essere sincronizzata con Apple Watch. Ciò include i brani aggiunti da Apple Music, acquistati da iTunes e persino la musica che hai aggiunto da altre fonti… purché sia ​​nell’app iPhone Music. La musica di servizi di terze parti come Spotify e Tidal non può essere ancora sincronizzata col dispositivo Apple.

L’orologio made in Apple non può riprodurre musica in streaming su Internet come gli iPhone, quindi la musica deve essere scaricata e sincronizzata come ai tempi dell’iPod. Lo strumento ha un limite di 250 brani o 2 GB di memoria.

Qui imposterai la musica da sincronizzare. Tuttavia, puoi sincronizzare solo una playlist alla volta, quindi potresti voler creare una nuova playlist di musica che desideri sincronizzare in anticipo. Altrimenti puoi andare all’app Watch su iPhone e trovare Musica → Musica sincronizzata per selezionare una playlist.

Crea la playlist

Puoi creare una nuova playlist dall’app Musica su iPhone andando su Libreria → Playlist → Nuova playlist … dove puoi dare alla tua playlist un nome come ‘Apple Watch’.

Da qui puoi toccare Aggiungi musica per scegliere brani e album da aggiungere alla tua playlist. Puoi persino estrarre da più playlist esistenti. Puoi anche aggiungere musica alla tua playlist dopo averla creata dalla tua libreria mentre sfogli brani, album e artisti.

Una volta impostata la playlist, torna all’app Watch su iPhone e trova Musica → Musica sincronizzata per selezionare la tua nuova playlist. Puoi aggiornare la tua playlist dal tuo iPhone in qualsiasi momento per modificare anche la tua selezione. Tieni presente che la musica non si sincronizzerà immediatamente da iPhone ad Apple Watch.

La sincronizzazione della musica avviene tramite Wi-Fi quando l’Apple Watch è in carica e la playlist selezionata dovrà essere scaricata sul tuo iPhone (cosa che avviene automaticamente dopo essere stata selezionata) prima che possa sincronizzare la musica scaricata su Apple Watch.

Dopo aver sincronizzato la tua musica su Apple Watch, hai bisogno di un modo per riprodurla. Apple Watch ha un altoparlante a basso volume per avvisi e telefonate, ma Apple non ti consente di riprodurre musica da esso. Dovrai accoppiare le cuffie wireless tramite Bluetooth per la riproduzione musicale.