Il segreto di iPhone per ignorare le email inutili

Un problema comune a tutti è la quantità di email (inutili) che si ricevono quotidianamente. Nonostante si utilizzino più account mail, riservandone uno per le subscription, uno per le questioni personali e magari uno per il lavoro, nella cartella delle mail in arrivo si rischia spesso di perdere quelle davvero importanti. Per evitarlo, esiste un modo comodo e molto efficace di filtrare tutti i messaggi di posta elettronica superflui.

Ecco come gestire al meglio il proprio account di posta elettronica per ignorare le email non importanti su iPhone.

Foto pexels | PhotoMIX Company

La funzione di iPhone per ignorare le email inutili

Quando aprite il vostro account di posta elettronica su iPhone, utilizzando la applicazione integrata di Apple “Mail”, noterete un’icona sull’angolo inferiore sinistro: un cerchio con tre piccole lineette.

Leggi anche Anticipazioni oroscopo di domani 9 febbraio: Cancro di nuovo su

I messaggi non ancora letti

Lì risiede il segreto per gestire al meglio le email su iOs. Cliccandoci sopra, infatti, potrete accedere ai filtri. Selezionando l’opzione “Filtra per: non lette”, saranno automaticamente visualizzare solo le email che non avete ancora visualizzato. Un secondo click riporterà in home tutti i messaggi, compresi quelli già aperti.

Le email “flaggate”

Nello stesso elenco di filtri troverete anche l’ozione “segnate”. In questo caso, a rimanere in evidenza saranno solo le email che avrete segnalato con le bandierine colorate.

Foto Pexels | PhotoMIX Company

L’opzione più utile: le email solo per voi

Scorrendo nell’elenco dei filtri, si giungerà alla possibilità di visualizzare solo le mail indirizzate a voi esclusivamente. Questo vi permetterà di visualizzare le mail che non fanno parte di una mailing list (questa maledetta), ma che il mittente voleva che riceveste in esclusiva.

Le email da contatti selezionati

“Solo da VIP”, invece, escluderà i messaggi di tutti i mittenti che non sono inseriti nella vostra lista VIP. Questa può essere comodamente creata inserendo, direttamente dai vostri contatti, gli indirizzi ritenuti più importanti nell’elenco VIP.

Quando volete staccarvi completamente dalla posta elettronica

Nonostante tutti questi piccolo accorgimenti, ci sono giorni (come quelli di vacanza) in cui di email non ne vogliamo proprio sentire parlare. Cosa fare? Silenziate le notifiche, semplice.