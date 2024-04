Rinascere dopo una separazione, i consigli per ritrovare la serenità

Consigli e suggerimenti per rinascere dopo una separazione con il partner. Ecco come riprendere in mano la propria vita!

L’amore con il tuo partner sembra essere giunto al capolinea. Se questa situazione ti sta facendo soffrire e per te sembra essere un periodo buio e cupo, sappi che puoi prendere in mano la situazione e provare a “rinascere” del tutto.

Lasciarsi alle spalle questo capitolo della tua vita ti aiuterà sicuramente a crescere e ad affrontare le situazioni in maniera differente. Purtroppo l’amore può finire, l’importante è sapersi rialzare con una consapevolezza diversa.

Quali sono i consigli degli esperti per far sì che questo brutto periodo possa trasformarsi in un’occasione per ritornare ad amare se stesse?

Come riprendersi quando un amore finisce

La fine di un amore può portare diverse conseguenze, in qualsiasi modo tu sia rimasta con il tuo ormai ex partner potrebbe provocarti forte dolore e sofferenza. Per poter rinascere dopo una separazione sicuramente il tempo gioca un ruolo più che importante. Vedrai che più passeranno i giorni, più questa sofferenza ti sembrerà lontana.

Inoltre, è fondamentale accettare il tuo stato d’animo, e soprattutto evita di assumerti delle colpe per quello che è successo. Colpevolizzarti non ti porterà a nulla, anzi! Per poter tornare a stare bene, quindi, potresti provare a mettere in pratica i suggerimenti che trovi qui sotto. Vedrai che giorno dopo giorno ti sentirai una persona migliore e più felice.

La prima cosa da fare è quella di circondarsi delle persone che più ami, che possano essere per te fonte di energia positiva. Organizza con loro un piccolo weekend fuori porta o anche solo una cena fuori per distrarti un po’. Potrebbe anche aiutarti un pizza party in casa con le tue amiche del cuore. Anche la compagnia della mamma o della propria sorella potrebbe aiutarti a ritrovare la serenità di cui hai bisogno.

Un altro modo per poter rinascere dopo una separazione è sicuramente quella di iniziare a volersi più bene. In che modo? Prenditi cura di te facendo attività fisica e seguendo uno stile di vita sano ed equilibrato. Vai a fare lunghe camminate, anche una mezz’ora al giorno potrebbero aiutarti a stare meglio sia a livello fisico che psicologico!

Cerca di accettare il più possibile le tue emozioni, quindi tristezza, rabbia e frustrazione, ma allo stesso tempo fai in modo che le tue giornate siano più belle e ricche di momenti per te. Iscriviti a un corso di cucina, leggi il libro che hai sempre voluto iniziare, pratica yoga, comincia un hobby che per troppo tempo hai rimandato.

Non dimenticare mai di esternare come ti senti, puoi farlo con i tuoi amici o anche con la tua famiglia, parlare ti aiuterà a sentirti più libera e leggera. Se la situazione ti sembra molto più grande di te, la miglior cosa da fare probabilmente è iniziare a parlarne con uno specialista, il quale ti saprà dare i giusti strumenti per affrontare questo periodo davvero difficile per te!