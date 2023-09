Camminare tutti i giorni? Niente scuse: ecco perché è necessario farlo

La semplice camminata è un’attività fisica facilmente praticabile, ma spesso sottovalutata anche se offre un’ampia gamma di benefici.

La bellezza della camminata risiede nella sua semplicità, ma anche nei numerosi benefici che offre. In un contesto quotidiano di frenesia e stress, un gesto banale come quello di camminare con la consapevolezza di dedicare del tempo a sé stessi diventa un gesto di riconnessione con il proprio corpo e con l’ambiente circostante. Mentre i passi si susseguono, il mondo intorno sembra rallentare e si aprono spazi per la riflessione, l’ispirazione e l’osservazione di dettagli trascurati. Ogni passo diventa un momento per esplorare sia la propria interiorità sia l’ambiente circostante.

La camminata può insegnare che il viaggio è importante quanto la destinazione e può trasmettere un profondo senso di leggerezza. Farlo ogni giorno è un prezioso investimento nella propria salute e nel proprio benessere. Ogni passo che si compie contribuisce a mantenere attivo il corpo, migliorare la circolazione sanguigna e rafforzare il sistema cardiovascolare. Senza dubbio, inoltre, è un momento per liberare la mente dallo stress e concentrarsi sul presente, a prescindere da dove si cammini, che sia su strade urbane, immersi nella natura o nei corridoi di qualche struttura.

I benefici straordinari della camminata quotidiana

Dedicare circa mezz’ora al giorno alla camminata, nel tempo, può avere effetti sorprendenti sia sulla psiche sia sul corpo. Durante la camminata, infatti, il corpo rilascia endorfine, sostanze chimiche note come ormoni della felicità che possono ridurre lo stress e e migliorare lo stato d’animo.

L’attività fisica moderata può contribuire ad alleviare i livelli di ansia e depressione favorendo una sensazione generale di benessere. Camminare all’aperto, inoltre, immersi nella natura o in ambiente urbano, può aumentare la sensazione di calma e connessione con l’ambiente di riferimento. La camminata all’aperto infine, stimola la creatività e migliora la concentrazione.

I benefici tuttavia non sono solo psichici, ma anche fisici in quanto la camminata regolare aiuta a migliorare la circolazione sanguigna e la salute del cuore, rinforza il sistema cardiovascolare riducendo il rischio di malattie cardiache, ipertensione e ictus, contribuisce a migliorare i livelli di colesterolo e a mantenere stabile la pressione sanguigna.

Camminare, inoltre, fa bruciare calorie in modo efficace e può essere un prezioso alleato nel controllo del proprio peso. Anche se la camminata è un’attività a bassa intensità il suo impatto cumulativo nel corso dei giorni può aiutare a mantenere un peso sano. Quando si cammina vengono coinvolti diversi gruppi muscolari e si contribuisce al tono muscolare in generale, si migliora la flessibilità delle articolazioni e anche la propria postura. A differenza di attività ad alto impatto come la corsa, la camminata è più gentile sulle articolazioni e non si caricano di stress ginocchia, caviglie e bacino.

Forse non tutti sanno, inoltre, che le camminate fatte regolarmente aiutano anche a ridurre il rischio di insorgenza del diabete di tipo 2 perché viene migliorata la sensibilità all’insulina e si migliora la regolazione dei livelli di zucchero nel sangue. Infine, dunque, oltre a favorire persino il miglioramento della qualità del sonno riducendo l’insonnia e regolando il ritmo circadiano, la camminata apporta un notevole impatto sulla salute migliorando il senso di benessere generale e promuovendo uno stile di vita sano.