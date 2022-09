Rimedi omeopatici: 5 consigli naturali da conoscere

L’omeopatia ha aiutato le persone per anni. Anche i nostri nonni conoscevano l’effetto calmante di alcuni di essi, come la camomilla per calmare la gastrite.

Non sorprende quindi che gli effetti dei medicinali omeopatici su determinate malattie e disturbi si siano dimostrati più e più volte efficaci.

Ci sono una varietà di rimedi omeopatici che possono essere somministrati per vari disturbi e in questo articolo vedremo 5 consigli.

I migliori rimedi omeopatici per il mal di testa

Il mal di testa può essere davvero debilitante, soprattutto se l’emicrania o la cefalea si presentano con regolarità.

L’omeopatia in questi casi ci può aiutare.

La Belladonna è il rimedio omeopatico usato con più successo nei casi di mal di testa. In realtà è particolarmente indicato per il dolore pulsante, che aumenta con il movimento, la luce o i rumori.

Nux vomica, invece, è più spesso indicato nel mal di testa accompagnato da nausea. Questo può succedere se si è mangiato o bevuto molto.

Actaea racemosa è utile per il mal di testa durante le mestruazioni. Con l’assunzione di 5 granuli 2 volte al giorno a partire dal 20° giorno del ciclo e fino alla sua fine, il problema dovrebbe risolversi.

A volte però il mal di testa dipende dalla cervicale e dalla errata postura. In tutti questi casi può essere utile il Natrum Muriaticum 30 CH e la Silicea 30 CH. Per ambedue è prevista l’assunzione di un’unica dose settimanale.

I migliori rimedi omeopatici per l’ansia

Anche contro l’ansia ci sono degli efficaci rimedi omeopatici.

Tra le sostanze maggiormente utilizzate in questo caso c’è l’Ignatia, indicata per chi soffre di crisi d’ansia, sbalzi d’umore, tachicardia. In genere si assumono all’occorrenza 5 granuli di Ignatia 30CH.

Anche l’Argentum Nitricum 15CH può essere utile (sempre 5 granuli), quando l’ansia si manifesta sotto forma di colite, con diarrea e crampi.

In caso di attacchi di panico sono utili 5 granuli di Gelsemium 30 CH.

I migliori rimedi omeopatici per l’incontinenza urinaria femminile

Anche per il fastidioso problema dell’incontinenza urinaria femminile i rimedi omeopatici si sono rivelati efficaci. Vediamo i più importante:

Argentum nitricum 4 CH : 3 granuli ogni 3 ore e poi 3 granuli 2 volte al giorno;

: 3 granuli ogni 3 ore e poi 3 granuli 2 volte al giorno; Belladonna 5 CH : 3 granuli 3-6 volte al giorno;

: 3 granuli 3-6 volte al giorno; Causticum 6 CH : 3 granuli ogni 2-3 ore, se l’incontinenza è soprattutto notturna;

: 3 granuli ogni 2-3 ore, se l’incontinenza è soprattutto notturna; Cina 6 CH : 3 granuli ogni 3 ore se l’incontinenza è soprattutto mattutina.

: 3 granuli ogni 3 ore se l’incontinenza è soprattutto mattutina. Equisetum 5 CH : 5 granuli, 2 volte al giorno, se abbiamo una certa età;

: 5 granuli, 2 volte al giorno, se abbiamo una certa età; Lilium tigrinum 5 CH : 3 granuli 3 volte al giorno se abbiamo costante voglia di urinare;

: 3 granuli 3 volte al giorno se abbiamo costante voglia di urinare; Sepia 5 CH : 3 granuli 3-6 volte al giorno nel caso di incontinenza urinaria nel primo sonno.

: 3 granuli 3-6 volte al giorno nel caso di incontinenza urinaria nel primo sonno. Squilla 5 CH: 5 granuli, 2 volte al giorno se l’ incontinenza urinaria si manifesta con starnuti, tosse e sforzo fisico.

I migliori rimedi omeopatici contro la digestione difficile

La digestione difficile è un problema molto fastidioso: ci si sente gonfi dopo aver mangiato e si ha anche del reflusso.

I rimedi omeopatici, in questo caso, possono essere utilissimi. Vediamone alcuni.

Se la digestione è lenta e si avverte una fastidiosa sensazione di pienezza, può essere utile assumere Lycopodium 9 CH, 5 granuli per tre volte al giorno.

La Nux Vomica 9 CH 5 granuli per tre volte al giorno è indicata per chi viene colpito da sonnolenza subito dopo il pranzo.

L’Antimonium Crudum 9 CH va invece assunto nei casi di un eccesso alimentare, come durante i cenoni di Natale o Capodanno, quando si ha nausea o reflusso.

L’Argentum Nitricum 9 CH 5 granuli tre volte al giorno, è utile in caso di riflesso gastrico.

Anche una tisana alla malva è utile per le sue proprietà benefiche che contrastano i bruciori di stomaco.

Per chi soffre di gas intestinale è utile il Carbone Vegetale.

I migliori rimedi omeopatici contro l’insonnia

Se il tuo sonno è agitato e interrotto da bruschi risvegli, prova Arsenicum album 9 CH.

Se l’insonnia deriva da shock emotivi, traumi affettivi, lutti e preoccupazioni, è adatto Ignatia amara 9 CH.

La Coffea cruda 9 CH è utile quando la causa dell’insonnia è il rimuginio. «Tutti questi medicinali omeopatici vanno assunti con la medesima posologia: 5 granuli prima di andare a dormire», secondo il dottor Calandrelli.

Se invece il momento prima di andare a letto viene vissuto con ansia, sarebbe utile Datif PC. Ne vanno assunte 2 compresse, 3 volte al giorno.