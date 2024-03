Pasqua si avvicina, è tempo di preparare la deliziosa pastiera napoletana

La ricetta facile e veloce per preparare la pastiera napoletana. Segui passo dopo passo il procedimento e il risultato sarà eccezionale!

La pastiera napoletana è un piatto tipico della cucina campana preparato specialmente nel periodo di Pasqua. La ricetta è abbastanza semplice, per ottenere un dolce simile a quello originale bisogna però seguire il procedimento passo dopo passo.

La pastiera è composta da una base di frolla farcita con un ripieno di ricotta, grano e i fiori d’arancio. Per la preparazione della pastiera napoletana è fondamentale utilizzare il grano cotto, per ottimizzare i tempi puoi trovarlo già pronto nel reparto dolci del supermercato in un barattolo di vetro.

Ricetta facile per preparare la pastiera napoletana

Per un perfetto menu di Pasqua la pastiera non può mancare. Il procedimento sembra essere abbastanza lunga, ma per ottenere un ripieno come la ricetta della nonna è fondamentale non saltare nessuno step!

Ingredienti per la frolla

2 uova

80 ml di olio di semi

80 gr di zucchero

350 gr di farina 00

1/2 bustina di lievito vanigliato istantaneo per dolci

Ingredienti per il ripieno

3 uova

200 gr di zucchero

250 gr di grano

250 gr di ricotta

200 ml di latte

1 cucchiaino di cannella

1 limone

aroma millefiori

Procedimento per preparare la pastiera napoletana

Prendi un pentolino e unisci il latte e il grano. Aggiungi la cannella, la buccia di un limone e mescola. Lascia cuocere per circa 10 – 15 minuti. Spegni la fiamma, rimuovi la buccia del limone e metti da parte. Prepara la frolla, quindi unisci tutti gli ingredienti e inizia ad impastare con le mani oppure con l’aiuto di una planetaria. Dovrai ottenere un panetto liscio e omogeneo. Stendi 2/3 della frolla e sistemala su una tortiera di circa 24 – 26 cm di diametro. Prepara il ripieno. Unisci la ricotta al grano cotto, poi aggiungi lo zucchero e amalgama per bene. Monta gli albumi a neve, mentre i tuorli uniscili al grano e la ricotta. Aggiungi gli albumi montati a neve lentamente al composto di grano cotto e ricotta e mescola con una spatola. Concludi con l’aggiunta dell’aroma. Versa il ripieno sulla base della torta. Con la frolla avanzata prepara la classica decorazione della pastiera. Inforna per 50 minuti a 170 gradi, poi per altri 15 minuti a 160 gradi. Sforna, lascia raffreddare prima di rimuoverla dallo stampo. La pastiera napoletana è pronta per essere servita!

