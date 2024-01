Bellezza

Chiara Biasi mostra la nuova tendenza per l'inverno 2024: si tratta del Reverse ...

Chiara Biasi mostra la nuova tendenza per l'inverno 2024: si tratta del Reverse Eyeliner Chiara Biasi ci mostra la nuova tendenza per l'inverno 2024: il Reverse Eyeliner. Non sarà più applicato sopra l'occhio, ma sulla parte inferiore andando ad ingrandire lo sguardo!