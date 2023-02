Revenge make-up: come riparare un cuore spezzato prendendosi una piccola rivincita personale

Quale migliore occasione, se non San Valentino nell’aria, per parlare di cuori infranti e dolci amare vendette d’amore? Puntualissime e taglienti, ci hanno recentemente pensato per tempo Shakira e Miley Cyrus con le loro chiacchieratissime “revenge-songs“, ma basti pensare all’iconica apparizione pubblica di Lady Diana che, fasciata nel provocante tubino nero passato alla storia, si accingeva a scendere dall’auto con nonchalance in seguito alla notizia del tradimento del Principe Carlo nell’estate del 1994.

Ora però il testimone passa in mano alla Gen Z, la quale ha saputo cogliere al balzo l’occasione per dare il via all’ennesimo TikTok Trend con una nuova tendenza make-up a carpire l’attenzione generale sui social.

Come vendicarsi del proprio ex sfoggiando un Revenge make-up degno di nota

Kylie Jenner – Foto Instagram @kyliejenner

Si chiama Revenge make-up, e pare sia il metodo ufficiale -nonché certificatissimo, si intende- per guarire in men che non si dica da un cuore spezzato prendendosi la decisiva rivincita sul proprio ex mentre ci si concede un glow-up in piena regola, e che non passi inosservato. E così, rigorosamente sulle note di “Escapism“, un abile contouring lifta zigomi e sguardo, ridefinendo in pochi tocchi i volumi del viso, gli occhi si allungano grazie ad un tratto di eyeliner grafico o ad uno smokey-eyes felino, un ombretto shimmer restituisce loro la luce e le labbra si fanno più carnose con l’aiuto del gloss. Chiude il look una piega plastica e vaporosa -accompagnata da un po’ di scenografico vento tra i capelli alla Beyoncé– ed ecco servita la migliore versione di sé.

Volendo scovare un significato profondo al gesto, che non sia un’effimero attimo di soddisfazione nei confronti di qualcuno che semplicemente non ci vuole più, questo potrebbe essere quello di ri-acquisire anche solo un briciolo di fiducia in sé stessi in seguito ad una rottura, ponendolo come punto di partenza per una vera e propria effettiva guarigione.