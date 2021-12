San Valentino è sicuramente la festa più attesa ed amata da tutti gli innamorati e una volta finito il Natale è bene iniziare a pensarci. È il giorno più romantico dell’anno durante il quale le persone dimostrano il proprio affetto al partner con regali di ogni tipo: classici, originali o divertenti. Per non incorrere nel banale, inoltre, molti scelgono di donare regali San Valentino personalizzati.

Una curiosità sulla festa

Le origini della festa sono incerte ed esistono molte versioni. La più famosa è quella legata a San Valentino, vescovo martire cristiano. La storia narra che celebrò un matrimonio misto, tra una cristiana e un legionario, allora considerato blasfemo dalla chiesa. Proprio per questo motivo venne giustiziato il 14 febbraio del 274 d.C. Oggi questa festa viene celebrata con degli scambi di regali tra gli innamorati per dimostrare il proprio amore.

Regali per San Valentino

Trovare il regalo perfetto per il proprio partner non è sempre un’impresa facile. Bisogna innanzitutto pensare ai suoi gusti e alle sue passioni. In questo modo sarà impossibile sbagliare.

Il settore dell’abbigliamento è uno di quelli che offre un’ampia scelta di regali, soprattutto tra gli accessori. Regali molto graditi potrebbero essere, ad esempio, cinture o portafogli per lui, borse o sciarpe per lei.

Per essere sicuri di non sbagliare, si potrebbe puntare sui classici gioielli come collane, bracciali o orecchini oppure su qualcosa di più costoso come ad esempio gli smartwatch, soprattutto se la propria dolce metà è amante della tecnologia. Ma per sorprendere davvero il proprio partner ed essere allo stesso tempo romantici, la scelta migliore è quella di optare per regali personalizzati.

Tre idee regalo personalizzate

Come per qualsiasi ricorrenza, anche per San Valentino bisogna evitare di incorrere nei regali troppi comuni e scontati. La scelta migliore per dimostrare il proprio affetto al partner è sicuramente quella di personalizzare un particolare oggetto con le foto scattate assieme nei momenti più belli. Senza dubbio è un regalo originale e significativo per qualsiasi coppia.

Vediamo insieme tre esempi di regali personalizzati.

FotoLibro

Nell’ultimo periodo il FotoLibro ha avuto uno smisurato successo in tutto il mondo. È ideale per custodire e raccontare eventi particolari, ricordi importanti e vacanze fantastiche avvenuti insieme al proprio partner.

Si presenta come un album dalla copertina rigida plastificata, rilegato come se fosse un libro. Ogni pagina rappresenta una fotografia, in modo tale da essere risaltata.

È un regalo personalizzato particolarmente apprezzato. Ricorda, inoltre, i momenti più belli passati con il proprio lui o la propria lei e, sfogliandolo insieme, darà la stessa emozione di quando furono scattate le foto.

Cuscino a forma di cuore

Un regalo unico e originale è il cuscino a forma di cuore personalizzabile con le proprie foto più belle o con le citazioni preferite che descrivono al meglio il proprio amore. Un regalo speciale da stringere che renderà le proprie serate davvero romantiche.

Ne esistono di vari tessuti e dimensioni e molte aziende, che offrono questo servizio, mettono a disposizione una vasta gamma di colori. L’ideale, pertanto, sarebbe quello di scegliere il colore preferito del proprio partner così da sorprenderlo proprio in tutto.

Tazza San Valentino

La tazza personalizzata per San Valentino è un regalo unico e romantico per far iniziare la giornata al proprio partner con un sorriso. Spesso creata in ceramica dall’ottima qualità, può essere personalizzata con una foto o una frase che hanno segnato i momenti più belli e teneri della propria storia d’amore. È un regalo che ricorda al proprio partner la sua importanza ogni qualvolta la usa.