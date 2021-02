Quali sono i regali per la festa del papà originali da acquistare anche online? Abbiamo raccolto per voi una lista di idee regalo per festeggiare al meglio il proprio papà il 19 marzo. Se siete alla ricerca di regali originali e anche economici, allora siamo certe che qui troverete l’ispirazione giusta! Non mancano le idee sui regali personalizzati, come tazze, portafoto e vino con tanto di etichetta personalizzata. Anche il fai da te è un’opzione da prendere in considerazione: con poco materiale da riciclo e tanta fantasia potrete realizzare dei bellissimi regali handmade per il vostro papà!

Cosa regalare per la festa del papà: idee da Amazon

Grazie ad Amazon è possibile acquistare il regalo per il papà direttamente da casa anche con poco anticipo. Le spedizioni possono essere super veloci, se poi usufruite dell’iscrizione Prime allora in meno di 48 ore riceverete il pacco a casa! Cosa regalare, quindi, per la festa del papà? Ecco alcune idee originali, alcune anche economiche, da cui prendere spunto!

Tazza con frase

Foto Amazon

Una tazza con la scritta “Io amo il mio super papà” è un’idea molto carina e originale, ideale per chi ha un budget inferiore a 15 euro. Potrete acquistarla su Amazon cliccando direttamente qui!

Leggi anche Festa del papà: le immagini più belle per gli auguri

Orologio da tasca

Foto Amazon

Un altro regalo molto originale è questo orologio da tasca con pendente in stile retrò. Anche quest’idea regalo per la festa del papà è perfetta per tutti coloro che non possono spendere più di 15 euro. L’esterno è personalizzato da una scritta molto simpatica “The Greatest Dad”; l’interno dell’orgoglio, invece, è caratterizzato e dai numeri romani. Un regalo molto bello e particolare! Per acquistarlo cliccate qui.

Bicchiere con incisione

Foto Amazon

Per tutti quei papà amanti del whisky, questo bicchiere è un regalo che potrebbe sicuramente apprezzare! L’incisione rendere il regalo ancora più originale e ideale per la festa del papà.

Kit curabarba

Foto Amazon

Il kit per curare la barba è un regalo sempre super azzeccato. Se pensate che il vostro papà abbia già tutto, potreste optare per questo tipo di regalo che sicuramente gli tornerà molto utile se ama prendersi cura della sua barba! Il kit che vi consigliamo di acquistare su Amazon, inoltre, è ricco di prodotti: al suo interno potete trovare l’olio per barba, pennello, pettine, balsamo, shampoo, rasoio, forbici e tanto altro ancora!

Grembiule cucina

Foto Amazon

Ama stare ai fornelli e sforna sempre piatti sfiziosi di cui è impossibile non innamorarsi: il regalo originale per un papà chef è decisamente un grembiule con la scritta “Il re della cucina”! Ne sarà entusiasta.

Regali per la festa del papà fai da te

I regali fai da te sono sempre un’ottima idea, sia perché sono molto economici, sia perché è possibile realizzarli insieme ai bambini. Un’idea molto bella è quella di realizzare anche con i pargoletti di casa un bellissimo set da bowling, un’attività divertente da fare tutti in famiglia proprio il 19 marzo. Un altro lavoretto per la scuola dell’infanzia da regalare al papà è l’importante della manina: un regalo toccante e significativo!

Se i bambini sono più grandi potreste prendere spunto dai lavoretti per la festa del papà per la scuola primaria. Con la carta o con materiale da riciclo potreste dare vita a idee originali e personalizzate. I papà apprezzeranno sicuramente!

Per trovare altre idee vi consigliamo di sfogliare la gallery con i regali fai da te più belli per la festa del papà!

40

Regali personalizzati per la festa del papà

I regali personalizzati sono senza dubbio quelli più emozionati da ricevere: personalizzare un qualsiasi oggetto, come un accendino zippo o un telo mare, potrebbe far apprezzare ancora di più il regalo. Ecco alcune idee da cui prendere spunto per la festa del papà!

Maglietta personalizzata

Non sarebbe bello regalare al papà una maglietta personalizzata con questa scritta? Un’idea simpatica e molto carina che il papà apprezzerà sicuramente! Non dimenticate di personalizzare la maglietta con il vostro nome al momento dell’acquisto.

Zippo accendino personalizzato

Gli accendini zippo sono sempre un ottimo regalo da fare ai papà fumatori, sia per il compleanno che per la festa del 19 marzo. Invece di regalargli il classico accendino, potreste personalizzare l’accendino zippo con una vostra immagine o un’incisione. Su internet è possibile trovare diversi siti in cui potete richiedere la personalizzazione dello zippo in poco tempo. Potrete decidere il carattere della scritta, l’immagine da inserire e il testo da incidere. Un’idea molto originale che apprezzerà senza dubbio!

Poster con collage di foto

I collage di foto potete realizzarli tranquillamente a mano: vi basterà stampare tante vostre foto e unirle in una cornice di legno grande da poter appendere al muro. Il collage, inoltre, è anche un’idea molto economica per chi non ha un budget eccessivamente alto. Se preferite, potete ottimizzare i tempi e stampare direttamente il collage di foto pronto da appendere!

Vino con etichetta personalizzata

Online è possibile acquistare una bellissima bottiglia di vino con etichetta personalizzata. Un’idea regalo per la festa del papà originale perfetta per stupire il papà amante del vino! Rimarrà sicuramente senza parole.

Asciugamano mare con testo

Dato che le belle giornate sono arrivate, un bel telo personalizzato potrebbe essere un’idea molto carina per la festa del papà. Personalizzate l’asciugamano con una bella scritta adatta all’occasione. Ad esempio, potreste personalizzare il telo con la seguente frase “I papà sono stati inventati perché i bambini hanno bisogno di eroi”!